棄屍餵豬！南非4寶媽闖農場覓食　農場主人射殺餵豬　下場曝光

南非約翰尼斯堡發生駭人死亡事件。兩名黑人女子為了養活多名子女，闖入白人經營的農場覓食，慘遭農場主人及員工槍殺，更殘忍的將兩女的屍體用來餵豬，被尋獲時已經腐爛殘缺，部份已被豬隻吃掉。農場主人及2名員工被捕，事件引引起黑人怒火，聚集在法院門口示威，同時抗議南非土地所有權不平及種族衝突。



死者瑪麗亞兒子透露，母親走入農場冒險，只是想餵飽4個孩子，沒想因而被射殺喪命。（示意圖／GettyImages）

綜合外媒報道，死者為44歲女子瑪麗亞（Maria Makgatho）及35歲的洛卡迪亞（Locadia Ndlovu），而該農場在當地居民中也是很有名，因為他們知道可在那裏找到些被丟棄的食物。

事發在8月中旬，當時有輛乳製品公司貨車把即將過期的食物倒在農場後方，瑪麗亞和洛卡迪亞於是走進農場覓食。

檢控方指出，農場主人撒迦利亞（Zachariah Johannes Olivier）和19歲主管安德里安（Andrian Rudolph De Wet）都是白人，兩人會將任何闖進農場的人射殺，因此當他們看到兩名女子闖入農場，便痛下殺手射殺她們，隨後更將屍體丟進豬圈，而45歲的黑人員工威廉（William Musora）則被指協助棄屍。

警方接報到場調查，在豬圈尋獲兩名死者殘骸，但已腐爛，部份更被豬隻吃掉。據報，瑪麗亞丈夫之前也曾闖入並遭射擊，可是他及時逃脫。瑪麗亞兒子透露，母親走入農場冒險，只是想餵飽4個孩子，沒想到因而喪命。

警方拘押3名被告，保釋聆訊將於11月6日進行。而今次事件引發當地黑人聚集在法院門口示威，抗議南非的土地所有權不平等及種族衝突等。