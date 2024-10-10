$82四寶午餐肉當1樣餸！食客嘆首遇這配搭　網民笑︰真係有4樣餸

燒味飯是不少港人常吃的食品，當中「四寶飯」在一般人印象中，是鹹蛋、紅腸另加2款不同燒味。惟有食客近日在網上發帖，[日日前光顧大埔1間連鎖冰廳，當時點叫了四寳飯，正當以為2款燒味時，卻發現配搭是叉燒、紅腸、鹹蛋及午餐肉，慨嘆「第一次食四寳飯居然係有午餐肉，真係一般」，加上白飯較少，令樓主大失所望。



許多網民都笑言「真係有4樣餸，冇呃人」、「新配搭」、「成本20蚊內」；根據外賣網站，該間連鎖冰廳四寳飯售價82元，展示照片包括叉燒、紅腸、鹹蛋和午餐肉，證明餸菜款式的確符合照片所示。



大埔1間連鎖冰廳提供四寳飯，配搭是叉燒、紅腸、鹹蛋及午餐肉。（facebook群組「大埔 TAI PO」圖片）

食客形容「食水深、又少飯」

樓主在facebook群組「大埔 TAI PO」上載照片，顯示四寳飯有叉燒、紅腸、鹹蛋，以及午餐肉，食物賣相一般。樓主指自己光顧大埔1間連鎖冰廳，「第一次食四寳飯居然係有午餐肉，真係一般」，加上份量較少，形容「食水深、又少飯」，令她感到失望。

帖文引來大量網民留言，指出「好唔好意思畀客食呢碗嘢？」、「叉燒又乾柴，其他幾樣真係唔使講，呢兜嘢最多值18蚊，侮辱客人智慧」，不過亦有人笑稱「符合商品說明條例」。

樓主沒有交代價錢，但根據外賣網站，該間連鎖冰廳展示四寳飯照片，包括叉燒、紅腸、鹹蛋和午餐肉，售價82元。

（綜合）