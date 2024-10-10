港鐵爭位失敗　揹名牌袋女怒罵老婦影片瘋傳：你唔啱！　後續絕了

港鐵座位有限，爭位、讓座爭議時有發生。本港網絡近日瘋傳1段影片，見到港鐵屯馬線車廂內1名揹着疑似名牌CHANEL手袋的年輕女子，疑因「爭輸位」與「獲勝」老婦爭執，怒斥「你（長者）咁樣做法係唔啱！」、「霸位都唔係咁樣霸啦！」；老婦反駁「霸乜嘢啊？你到我又到之嘛」，港女重申「你咁樣係唔啱，你又唔承認」，老婦則揚言要報警。雙方大聲爭吵，其他乘客紛紛勸止，最終年輕女與老婦隔着玻璃對峙，車廂回復沉靜。



影片引來網民熱議，有人揶揄「爭凳仔輸咗發爛渣」、「這裏（靚女）真無品」；也有人稱「就算老人家搶位，咪讓下囉，又唔係唔企得，駛乜咁勞氣」、「為咗咁小事同老人家嘈到咁，最後獲得啲咩？」。另有網民支持年輕女，「呢位女士，做得好，肯企出來，同這些恃老賣老長者對峙」、「任何年紀入車廂就要排隊」。



本港網絡近日瘋傳1段影片，見到港鐵屯馬線車廂內1名揹着疑似名牌CHANEL手袋的年輕女子，疑因「爭輸位」與「獲勝」老婦爭執。（影片截圖）

長髮女斥老婦爭位霸位：你咁樣做唔啱！

網上流傳影片長約3分鐘，見到港鐵屯馬線車廂內，1名揹着疑似名牌CHANEL手袋的長髮女子正大動作、激動地責罵坐在座位的老婦，指摘老婦搶去其座位。老婦旁邊的老伯向長髮女表示「畀你坐啦，做咩啫」，長髮女即指「唔係坐嘅問題，佢咁樣就係唔啱！」。

1名揹着疑似名牌CHANEL手袋的長髮女子正大動作、激動地責罵坐在座位的老婦，指摘老婦搶去其座位。（影片截圖）

老婦聞言火起，反駁「咩叫做唔啱啊？你行到嚟我又係行到嚟」，長髮女怒目回應「我覺得你咁樣做法係唔啱！」。老婦回擊「乜嘢叫做唔啱？你啱啊？」。長髮女指「我梗係啱啦！」，老伯表示「大家一齊到㗎」，長髮女即衝前怒說「唔係！我嚟到呢度！佢係讓咗個位畀你（老伯）！兩夫妻係咪啊？唔啱囉！咁樣做就係唔啱，霸位都唔係咁樣霸啦，係唔係啊！」。老婦反駁「霸乜嘢啊？你到我又到之嘛！你（老伯）使乜同佢講啊，嘥氣啊。佢到我又到，咩我唔啱啊？」。

雙方大聲爭執。（影片截圖）

乘客紛勸止 老婦：報警囉！

這時有乘客勸止，「靚女，你都讓下80幾歲嘅人啦」、「我畀個位你坐啦，唔好嘈啦」，但長髮女強調「我唔需要坐！但係佢咁樣唔啱！我已經行到嗰度喇，佢霸住個位，咁樣都唔啱囉！」。老婦重申「你行到嚟我都係行到嚟！打橫好打掂又好啦，總言之你到我又到」，老伯亦指罵：「你啲後生女真係！」。

待列車駛到朗屏站，老伯旁邊有乘客空出座位，惟長髮女未有坐下，反而走到近車門位置與老婦隔着玻璃對峙。（影片截圖）

待列車駛到朗屏站，老伯旁邊空出座位，惟長髮女未有坐下，反而走到近車門位置與老婦隔着玻璃對峙。（影片截圖）

待列車駛到朗屏站，老伯旁邊有乘客空出座位，惟長髮女未有坐下，反而走到近車門位置與老婦隔着玻璃對峙。老婦不滿說「你愈惡我就愈唔起身啊！」，長髮女稱「我唔需要你起身，我係因為你咁樣係唔啱，你又唔承認」。影片最後老婦表示「報警囉」，2人「面左左」但未有再爭吵，車廂回復沉靜。

長髮女做法引起網民爭議。（影片截圖）

掀兩派網民爭議

影片引來網民熱議，有人批評長髮女行為不當，「爭櫈仔輸咗發爛渣」、「為爭位而吵個不停。企下又唔會死，坐多下又可以點？真係好X冇腦」、「這裏（靚女）真無品，不知所謂，嘈嘈閉，笑死人。衰格」、「就算老人家搶位，咪讓下囉，你又唔係唔企得，第日你都會老，都會需要坐，駛乜咁勞氣」、「為咗個座位咁小事同老人家嘈到咁，最後獲得啲咩？」。

也有人支持長髮女做法，「呢位女士，做得好，肯企出來，同這些恃老賣老長者對峙，好多人都不敢發聲，忍！」、「任何年紀入車廂就要排隊，因為刻意搶位先會發生事，呢點從來無得爭辯，有需要咪開聲」。另有網民認為應互諒互讓，「又係呢啲公車讓座紛爭，其實好小事，只不過大家睇對方態度唔友善」。

翻查資料，影片早於2023年已流傳，至近日被「翻炒」再惹熱議。