1億六合彩國慶金多寶│網民質疑這號碼攪珠「造假」　慢鏡影片熱傳

【六合彩／1億頭獎／金多寶】香港賽馬會為慶祝國慶75周年，早前舉行兩輪國慶金多寶六合彩，第二輪頭獎1億元攪珠於10月8日舉行，最終有3.5注中頭獎，每10元一注派彩3,097萬元，但攪珠過程卻引來網民討論。



今午（9日）有網民在facebook及Threads發文及上傳片段，質疑攪珠過程有問題，其中最關注40號珠攪出，有人認為「40號個波好似吸落去咁」、「明顯由上方直接掉落」、「從天而降」等，在網上引起熱議。不過，亦有網民用慢鏡重看攪珠片段，笑言「較咗5倍慢鏡，根本完全冇問題，係佢（發帖網民）自己睇錯」、「睇唔明點造假」、「睇六合彩都開慢鏡做VAR咁得閒」，許多網民指如造假都不會只集中一個號碼，明言「唔明馬會有乜理由要造假」。《香港01》已就事件向馬會查詢，正等候回覆。



國慶金多寶第二輪攪珠總投注額近2.7億元。（陳葦慈攝）

網民：40號個波好似吸落去咁

國慶金多寶第二輪攪珠總投注額近2.7億元，頭獎多達1億元，攪出號碼分別是10、16、24、32、37、40 特別號碼是19，頭獎有3.5注中，每注獎金3,097萬元。今午分別有網民於facebook及Threads等社交平台發文，質疑1億元國慶金多寶六合彩的攪珠過程有問題，而中獎號碼40號珠被集中檢視，「有冇人發現？40號個波好似吸落去咁」。

有網民質疑中獎號碼40號珠「個波好似吸落去咁」。（影片截圖）

另有人上傳1段聲稱用「8倍慢鏡重播」的攪珠過程，同樣聚焦40號珠，質疑「明顯由上方直接掉落，近乎同步降落，其他旋轉中號碼波根本無法轉入」，認為是「從天而降」而非攪出。

有網民在facebook分享影片，用慢鏡分析40號珠的攪出過程。（fb影片截圖）

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部份網民認同攪珠過程有問題，質疑「造假」、「其實因為個人投注細、所以一直冇人質疑、輸咗就算」、「連續兩期開同號碼都出現到，你仲使懷疑其他嘢？」、「其實撳個掣就攝個波埋去唔係難事，大陸啲片一早就睇過」、「話直播，點解要咁多個鏡頭調嚟調去？」、「第一代嗰部機最好，夠經典又容易睇」。

疑鏡頭轉換等造成的錯覺

不過，許多網民認為這是鏡頭轉換等造成的錯覺，不認為是人為造馬，「你哋唔好咁啦，就快攪珠無近鏡㗎啦」、「搵咗原片，較咗5倍慢鏡，根本完全冇問題，係佢自己睇錯」、「條友恨中恨都黐咗線？」、「你又唔係差呢個波中頭獎，咁緊張do what？個波似凌空穿針入窿多過吸落去」，更有人笑稱「我發現到，因為我冇買40號，所以個波一定係有問題」。

有網民不同意作陰謀論，指質疑六合彩造假的人是自己想太多，「其實你知唔知馬會最賺錢係啲咩？ 一場馬嘅投注額可能都多過你金多寶，六合彩對馬會嚟講真係做慈善」、「公開資訊又唔睇，斷Ｘ估，或然率同數學更加冇研究過，又唔知實際派彩機制就Ｘup... 真係好勁」。

（綜合）