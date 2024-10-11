爬上休旅車蹦跳！熊孩被逮哭求饒：我是小孩子　下秒竟反打女車主

小孩子頑皮做錯事，大人指正是正常不過的事。河南有男童在街頭的休旅車上蹦跳，被女車主發現後，竟裝可憐不斷哭着說「我是個小孩子」，其間他突然先下手為強打女車主的手，後來又再自摑兩巴求原諒，「求求你放過我這一棵小苗子吧」，讓女車主當場傻眼，「你上我車還敢打我，（而且）我不可能打你。」。



過程被途人拍下在網上瘋傳，不少網民直呼「不要放過他」、「是孩子沒事，必須不能放過監護人」、「這小孩不簡單啊，真是心眼多，能說會道」。



男童爬上泊在路邊的休旅車車頂上蹦跳，結果被女車主發現逮住。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發於10月5日，河南省洛陽市有男童爬上泊在路邊的休旅車車頂上蹦跳，結果被女車主發現逮住。從影片可見，男童已站下來靠在車身，他不停哭喊，女車主捉住他的手，其間男童突然先下手為強，打了女車主的手，女車主怒罵「你上我車還敢打我，（而且）我不可能打你」。

男童哭着說，「我是個小孩子，求求你放過我吧」。他見女車主沒有放過他的意圖，再不斷向她鞠躬道歉，「對不起、對不起，我還在上學，我小小年紀，為啥都沒有人保護我」。男童見仍未被放過，「你扇我兩巴掌，求求你放過我這一棵小苗子吧」，並自摑了自己數巴，讓女車主當下目瞪口呆。影片至此結束。

影片隨即被瘋傳，引來網民熱議，認為小孩也要受教受罰，留言「不要放過他」、「是孩子沒事，必須不能放過監護人」、「都這麽大了還是趁早抓進去吧」。

也有人認為男童也夠早熟「他是來搞笑的嗎？什麽東西小苗子」、「這小孩不簡單啊，真是心眼多，能說會道」，「他是知道自己是受到保護的，所以才敢這樣做嗎？如果是這個邏輯，那已經完全不是啥『孩子』思維了」。有人認為要小心處理孩子問題，「放過了，就會讓他覺得，我是小孩，我可以犯錯，嚴重的，會讓他覺得我殺人也沒事，這種心理在未成年人身上已經體現了很多」。