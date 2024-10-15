單車友新娘潭路「慢踩車」　巴士需慢行尾隨　網民鬧：阻住地球轉

駕駛任何車輛均應遵守交通規則。近日網上流傳影片，指有巴士乘客坐車途經新娘潭路時，發現巴士前方有1輛車速不快的單車正上斜，疑因此令巴士受阻有所減慢。乘客拍下影片並上傳到網上，引起網民討論，不少人留言批評單車友速度太慢、阻礙巴士等，「終於明白乜嘢叫做阻住個地球轉」、「塞X住晒！」，但亦有人指巴士及單車雙方均沒違規。



有巴士乘客於新娘潭路發現巴士前方有1輛車速不快的單車，疑因此令巴士有所減慢。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

該段影片被上傳至Facebook群組「車cam L（香港群組）」，片長約1分45秒，從影片可見，當時拍片者正乘坐巴士途經新娘潭路，而巴士前面有1名單車友正在踏單車。

單車一直靠近馬路左側行駛上斜，車速看起來並不算快。而該路段為雙白線，巴士未有爬頭，一直以較慢車速尾隨單車。及至一段行人路段，單車終於停在路旁，巴士隨即提高車速從旁經過，影片至此結束。

網民鬧爆單車友：阻住個地球轉

影片引起網民熱議，有不少網民留言批評單車友速度太慢、阻礙巴士等，「終於明白乜嘢叫做阻住個地球轉」、「塞X住晒！最X黑人憎就係呢啲X人」、「佢唔可以讓架巴士行先咩？仲慢慢踩」，亦有人嘲指「巴士後面啲車排到落山腳」、「後面條車龍有幾遠？」。

然而，也有人認為巴士及單車雙方均沒違反法例，「巴士司機今次做得啱，前面踩緊係一架車，雙白爬頭有乜事自己食，佢（指單車）停定就可以借線過」、「一個守法的司機係要讚嘅。今次單車無錯呀，佢都行緊側邊」，更有人力挺單車友表示「吹咩！單車有道路使用權㗎」、「巴士佬玩嘢喇，睇下放工前一班爬唔爬？」。

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