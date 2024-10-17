男乘客帶「電動單車」搭港鐵　網民鬧爆：點解可以入到閘？

港鐵對於乘客所攜行李尺寸有所限制，惟近日有網民發現1名男乘客疑將電動單車帶上車廂，於是拍下照片並上傳至社交平台。樓主在帖文中表達憂慮，同時亦對男乘客能順利帶車入閘一事表示不解。不少網民紛紛留言表示不滿，「見到就嬲」、「點解可以入到閘？」，更有人嘲指「就快連大笨象都可以入到」。



有網民發現1名男乘客疑將電動單車帶上港鐵車廂。（「香港突發事故報料區及討論區」FB圖片）

有網民在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上傳照片，指乘搭港鐵時，發現有1名男乘客將1輛疑為電動單車帶上港鐵車廂，於是拍下照片。

從照片可見，1名身穿橙色上衣、戴口罩的中年男子將疑似電動單車停放在2個車廂的連接處，而他坐在電動單車座椅上。樓主在帖文中表達不解與擔憂，不理解為何該名男乘客可以帶着電動單車入閘，「搭地鐵見到呢㗎嘢，係咪電動（單）車嚟？上網睇片啲電動車成日自燃？如果喺車廂無啦啦爆都好危險下，呢類車都可以入閘？」。

樓主稱曾致電港鐵熱線查詢，惟直至該男乘客下車，電話線路仍未能順利接通。（「香港突發事故報料區及討論區」FB圖片）

網民建議樓主向港鐵舉報

有眼利網民直指男乘客所攜為電動單車，「一睇就知係電動單車」、「呢部算細，上次美孚見到仲大」，並認為樓主應即時向港鐵職員舉報。樓主回應網民表示，當時拍完照片已致電港鐵熱線查詢，惟直至該男乘客下車，電話線路仍未能順利接通，「影完即刻行開啦，即時打地鐵熱線諗住問下，點知接線之後就線路繁忙，等到條友落車都未通」。

帖文引起網民關注，網民紛紛留言質問「點解可以入到閘？」；亦有人表示不滿，「見到就嬲」、「太過分，挑戰社會秩序」、「地鐵員工呢？」，甚至有人嘲諷說「就快連大笨象都可以入到」。

港鐵規定每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李。（資料圖片）

港鐵大型行李限制

根據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李；惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

《香港01》已就此事向港鐵查詢。

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