惡人先告狀？私家車綠燈前突倒後撼小巴　女司機向小巴咁做超狂

惡人先告狀？有司機於網上駕駛群組上傳長約20秒車Cam（行車紀錄）片段，拍到有私家車原停在馬路上燈口處等候轉燈，未幾交通燈號轉為綠燈時，私家車竟離奇地向後退，結果導致車尾撞向後方的小巴。不過最令人吃驚的是，私家車的女司機即時下車查看座駕情況後，然後竟望向小巴司機兼「手指指」，疑似指責對方不是，樓主於是為女司機配上對白，「阿姐曰：『小巴佬，你做咩撞埋嚟！』」。



片段惹來眾多網民質疑私家車司機駕駛技術，「條女好似講點解撞埋嚟咁款？」、「用R波（倒後，Reverse）當D波（向前，Drive）」、「連自己架車向前定向後都未識分，要佢重新考過個牌啦」；有人則笑稱，「呢啲係咪叫做瓷器撞缸瓦」、「小巴佬心諗：財神到」。



有私家車停馬路等候轉燈，當燈號轉為綠色時，竟離奇後退撞向後方小巴。（FB「車cam L（香港群組）影片截圖」）

私家車離奇倒後褪撼小巴

該司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳車cam片段，畫面顯示事發於10月17日（周四）晚上7時許，當時1輛銀色私家車停於紅色小巴前方，兩車皆在馬路上等候轉燈，當交通燈號轉為綠燈時，小巴率先緩緩向前駛，不過銀色私家車未知什麼原因沒有開前，反而是離奇倒退，以致車尾直撞小巴車頭位置，小巴亦被撞至輕微退後。

女司機「手指指」疑指責小巴司機

銀色私家車上的女司機隨即下車查看情況，該女司機先是低頭查看自己座駕有否損毀，又「手指指」指向座駕車尾，再望向小巴司機，貌似反過來指責對方不是，樓主因而貼出片段為女司機配上對白，「阿姐曰：『小巴佬，你做咩撞埋嚟！』」。

網民嘲諷女司機：屈氏後人

片段一出隨即引來網民留言，因事件明顯是女司機出錯，但她態度反顯得很惡，網民揶揄該她彷如「老屈」，「屈氏後人」、「先發制人，贏氣勢」、「阿姐，你好等錢使咩」、「最衰都係小巴佬，黐咁埋做乜#曲」、「你見我入後波都唔褪（後）？」。另有網民笑稱「大陸碰瓷式？」、「呢啲係咪叫做瓷器撞缸瓦」、「小巴一定有Cam，阿嬸傻咗」、「小巴佬心諗：財神到」。

有人更指該女司機如馬路炸彈，開車時前後不分，應要重新考牌，「真係好想知對話內容」、「好彩有片，條女好似講點解撞埋嚟咁款？」、「如果早幾十年無Cam年代，架小巴又無人證嘅話，呢啲真係口同鼻拗，差佬隨時信阿姐」、「思覺失調都揸車」、「用R波（倒後，Reverse）當D波（向前，Drive）」、「連自己架車向前定向後都未識分，要佢重新考過個牌啦」。

（facebook「車cam L（香港群組）」）