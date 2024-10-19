油麻地現碰瓷黨？拐杖男疑作勢被的士撞　懶理消防堅持瞓地片瘋傳

明目張膽碰瓷黨？昨日（18日）本港網上多個群組流傳1條影片，顯示事發於油麻地，出現2名走在馬路上，其中一人手持拐杖緩緩移出馬路，另一男子則從後攙扶，駛至的士已即時停車，不過拐杖男見狀則馬上加速，並躺在的士前方疑假裝被撞。未幾有消防車途經，便停泊一邊打算協助處理「意外」，白衣男曾試圖扶起拐杖男，不過對方拒絕，現場交通一度受阻。



片段一出，不少網民都挖苦兩男「搵食」手法愚笨，「周街都車Cam閉路電視，點會影你唔到啊」、「搵食行遠啲啦！定係想呃監獄飯食？」；亦有人笑稱「想博懵又驚死，要搵條友睇住，怕俾車真碌過去」、「呃都呃醒啲，斑馬線前瞓低都話，又過唔到對面馬路，無啦啦做咩會出現喺路中心？」、「真係好似拍戲埋位咁」。



油麻地疑現碰瓷黨，有男子躺在馬路中心，假裝被的士撞倒。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

油麻地疑現碰瓷黨

有網民昨日於facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳涉事片段，笑稱「精神啲，臨時演員都係演員」。片中可見，1輛紅色的士當時駛至窩打老道，近油麻地救護站對出，一名穿黑色上衣的男子原坐在地上，並手持拐杖緩緩移至馬路中心，另一名白衣男子則從後攙扶，的士見狀已隨即停車，雙方明顯有段距離。

黑衣男懶理消防堅持倒地不起

之後黑衣男加速移至的士前方，馬上倒下作勢被撞，途經車輛則從旁慢駛。未幾，有閃燈的消防車輛剛好駛至，便停泊到一邊打算處理「意外」，白衣男看見消防車後試圖扶起黑衣男，惟對方「耍手擰頭」堅持「倒地不起」，現場交通一度受阻，片段亦至此告終。

有閃燈消防車輛剛好駛至，便停泊到一邊打算處理「意外」。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民笑似拍戲：仲有消防幫手檢查傷勢

影片曝光後，隨即惹來網民議論，大部份人都認為男子演技「太假」，「想博懵又驚死，要搵條友睇住，怕俾車真碌過去」、「佢扮死，太精神唔似㗎喎」、「霞姨！呢個乜水嚟㗎，拖佢走啦」。有人覺得事件像在拍戲，「有晒道具同人證」、「真係好似拍戲埋位咁」、「仲有消防員幫手檢查傷勢」、「我會想掉低廿蚊喺地睇佢咩反應」。

有留言就挖苦碰瓷黨「搵食」手法「十年如一日」，「仲以為10年前，估唔到宜家仲有撞車黨」、「橋唔怕舊」、「完美體現人無恥便無敵」、「白痴仔，周街都車Cam閉路電視，點會影你唔到啊」、「又一單阻街」、「呢啲要嚴懲，唔好助長歪風」，又笑稱，「屙篤尿淋醒佢先，本草綱目記載尿能治內傷」、「瞓到聽朝先起身啦」。

（facebook「車cam L（香港群組）」）