3颱風共舞？ECMWF預測本周3颱風+即睇路徑　香港本周最低氣溫23°C

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／潭美／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫】來到10月下旬將有3颱風共舞？根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及德國氣象局使用預測模型（ICON）最新預測，本星期二至三（10月22日至10月23日）會有巨型熱帶氣旋進入南海，之後向西方移動，在越南登陸。ECMWF更預測，至周日（10月27日）還會有另外2個熱帶氣旋逼近日本。



而根據美國全球預報系統（GFS）預測，有1個巨型熱帶氣旋會在周六至日（10月26日至27日）穿過菲律賓及台灣，但隨後會直角轉彎吹襲台灣。



有經常分享天氣消息的內地天氣博主引述ECMWF數據指出，預計在10月24日時間段，將形成3颱風共舞局面，「也就是今年第20號颱風譚美， 21號颱風康妮，22號颱風銀杏都要生成，然後形成3颱風共舞」。



香港天文台：廣闊低壓區未來數日逐漸發展

天文台則表示，一股偏東氣流會在明天（10月20日）日繼續影響廣東沿岸，預料一股乾燥的東北季候風會在星期二抵達華南，隨後數日該區天氣普遍晴朗，早晚稍涼，日夜溫差頗大。此外，位於西北太平洋的廣闊低壓區會在未來數日逐漸發展並移向呂宋以東海域，但隨後路徑存在變數。

天文台預測本周最低氣溫23度

從目前各國預測路徑觀測，「潭美」對香港影響不大，而根據天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫23°C至31°C，暫時最高吹67級風。

天文台九天天氣預測，預料本周最低氣溫下降至23度。（天文台網頁截圖）

ECMWF預測3颱風共舞

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，星期二至三（10月22日至10月23日）會有巨型熱帶進入南海，之後向西方移動，在越南登陸。ECMWF更預測，周日（10月27日）還會有另外2個熱帶氣旋逼近日本。（ECMWF／Windy.com）

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10月下旬將出現3個颱風？根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，星期二至三（10月22日至10月23日）會有巨型熱帶進入南海，之後向西方移動，在越南登陸。ECMWF更預測，周日（10月27日）還會有另外2個熱帶氣旋逼近日本。

即睇ICON最新「颱風」路徑預測（Windy.com）▼▼▼

德國氣象局使用預測模型（ICON）亦預測會有巨型熱帶進入南海，之後向西方移動，在越南登陸。但由於ICON預測時間暫只到周四（10月18日），暫未知後續其他熱帶氣旋發展。

GFS預測熱帶氣旋直角轉彎吹襲台灣

根據美國全球預報系統（GFS）預測，有1個巨型熱帶氣旋會在周六至日（10月26日至27日）穿過菲律賓及台灣，但隨後會直角轉彎吹襲台灣。GFS也預測會有另外1個巨型熱帶氣旋逼近日本。（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新「颱風」路徑預測（Windy.com）▼▼▼

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而根據美國全球預報系統（GFS）預測，有1個巨型熱帶氣旋會在周六至日（10月26日至27日）穿過菲律賓及台灣，但隨後會直角轉彎吹襲台灣。GFS也預測會有另外1個巨型熱帶氣旋逼近日本。

天氣博主：可能出現年度最難預測颱風之一

經常分享天氣消息的內地天氣博主「環球科學貓」引述ECMWF數據指，預計在10月22日時段，「西北太平洋以及南海有3個低壓一起出現，南海有一個1003hPa（熱帶低氣壓級別），菲中部近海有一個1000hPa（熱帶低氣壓級別），還有一個1001hPa（熱帶低氣壓級別）」，且過後都將增強發展，預計在10月24日時間段，這將形成3颱風共舞局面，「也就是今年第20號颱風譚美， 21號颱風康妮，22號颱風銀杏都要生成，然後形成3颱風共舞」。

內地天氣博主「環球科學貓」引述ECMWF數據指，預計在10月22日時段，「西北太平洋以及南海有3個低壓一起出現，南海有一個1003hPa，菲中部近海有一個1000hPa，還有一個1001hPa」，且過後都將增強發展。（網上圖片）

博主指出，從ECMWF走向來看，預計南海直接偏西發展，沒有直接影響，菲東部的熱帶氣旋預計也會進入南海，並且快速增強，但整體預計也是偏西為主，西北太平洋還有1個，就是北上發展為主，「所以，這趨勢來看，都沒有直接影響的趨勢……這但這裏需要強調一下，雖然主流偏西，但也不排除往我國近海靠近的趨勢，這距離也是關鍵，後續重點注意」。

博主指出，從ECMWF走向來看，預計南海直接偏西發展，沒有直接影響，菲東部的熱帶氣旋預計也會進入南海，並且快速增強，但整體預計也是偏西為主，西北太平洋還有1個，就是北上發展為主。（網上圖片）

不過博主亦引述GFS數據表示，與ECMWF路徑爭議很大，而且在颱風數量上來講，依然堅持「雙颱風」局面，認為南海沒有颱風發展，這是差異化，「綜合性來講，出現雙颱風的可能性較大一點，而對於路徑來說，起爭議大，也是看引導氣流如何轉變，而且整個路徑本身就是一片混亂，偏西主流，北上也是不少的走向」，提醒「這可能出現年度最難預測的颱風之一，大家要好好看下」。