稱兒子急病無錢求醫！持刀男闖商店賣慘求給錢　知情者爆邪惡內情

這是走投無路的最後哀求，還是情緒勒索式的打劫？馬來西亞發生持刀行劫事件，當地有男子持刀走入商店，聲稱兒子因患病急需錢治病，哀求收銀員給予200令吉（下同，約360港元）應急，但雙方僵持多時，收銀員非但沒有給錢，反而稱需致電老闆請示。男子見狀未有放棄，改口稱只要100令吉（下同，約180港元）便可，由於網傳影片沒有拍到後續畫面，故暫未知店員最後有否給錢。



片段曝光後，不少網民同情男子救子心切，才會選擇行劫，「有時候人真的走投無路了，才需要那筆救命錢」；但亦有人覺得不應知法犯法，「就算你有天大的理由，拿刀搶劫就是錯」。不過，及後有疑似其他店舖老闆認出涉事男子，指對方曾以同樣的借口到其店內企圖行劫，質疑男子根本是慣犯，稱已就事件報警求助。



馬來西亞有男子以兒子患急病無錢求醫為由，持刀到商店向收銀員索錢。（網上圖片）

稱兒子患急病無錢求醫

馬來西亞媒報道，事發於10月15日（周二）下午2時許，吉隆坡蕉賴區（Cheras）有男子持刀走入一家商店，向收銀員表示兒子患病急需求醫，自己卻沒錢，要求對方給他200令吉。網上流傳涉事商店的閉路電視片段，只見該名男子戴黑色口罩，當時緩緩走進商店，並走近收銀位置，然後從袋中拿出利刀朝向收銀員，要求對方給予他200令吉，稱：「我兒子生病了，我準備坐牢了，我真的沒有錢。」

涉事商店的閉路電視拍到，該男子走進商店行劫畫面。（網上影片截圖）

脫口罩後把刀收起

男子隨後脫下口罩，將利刀收回背包內，向店員表示抱歉，又指店內閉路電視可以拍下他的樣貌，承諾往後會歸還這筆錢，再指示對方打開收銀機，取出裏面的錢給他。由於片段收音不佳，相信收銀員中途曾拒絕男子要求，故其情緒而變得激動，不斷懇求「你給我200塊吧，我兒子現在等救命」、「求求你了，給我200塊吧！」，又強調自己無意傷害任何人，亦已準備承擔所有法律後果。

男子改口減價索100令吉

可是收銀員之後還是未有應允男子要求，並冷靜表示需要致電老闆請示。男子眼見收銀員不為所動，便改口稱「你給我100塊吧，我真的等救命」。由於店內閉路電視沒有拍到後續畫面，故未能得知店員最後有否借錢予該男子。

眼見店員不為所動，男子改變念頭，稱「你給我100塊吧，我真的等救命」。（示意圖／Getty Images）

事情引來當地網民關注，不少人同情男子為拯救兒子，不惜去行劫，「如果是我，我選擇相信，我直接給你200」、「祝福你兒子早日康復」、「有時候人真的走投無路了，才需要那筆救命錢」。

有疑似其他店舖老闆認出涉事男子，指對方曾以同樣理由到其店企圖行劫，質疑對方是慣犯。（網上圖片）

其後店舖老闆揭內情：是慣犯

惟有人認為面對再大困難，都不應知法犯法，「就算你有天大的理由，拿刀搶劫就是錯」、「生病去政府醫院不行嗎？」。其後有疑似其他店舖老闆認出涉事男子，指對方曾以同樣的理由到其店企圖行劫，質疑對方是慣犯，並表示已就事件報警求助。

（綜合）