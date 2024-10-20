$2.4萬天價水費單！公屋4人家庭慘呻離奇　網民笑：屋企有泳池？

水電煤等賬單是日常生活開支之一，慣常使用的收費理應相差不遠，惟近日有住在沙田公屋的網民發帖，表示收到水務署繳費通知，驚見今期水費與往期比較是異常地高，以往每期水費約500多元，而今期則高達約2.4萬元。對於4人家庭用近2萬多元水，大呻實在離奇！



樓主也察覺收費不對勁，於是發帖問「有冇人教下我點用先可以用到兩萬蚊水」。很多網民都震驚不已，反笑問「師兄屋企有私家泳池？」、「2萬幾你係開浸溫泉店」；也有不少網民建議樓主聯絡水務署對水費偏高提出異議。



水電煤等賬單是日常生活開支之一，慣常使用的收費理應相差不遠。（電影《功夫》劇照）

水費離奇急增約40倍

該名網民日前在社交平台Threads上發帖，並上傳水費付款通知書照片，指日前驚悉本期住所水費需交2.4萬元，笑言「有冇人教下我點用先可以用到兩萬蚊水，定其實我老豆老母係屋企開咗個私人泳池」。

樓主指家住沙田區公屋，與父母同住，為4口之家，而過往水費也只需500多元，完全不理解為何本期水費會如此多。從他上傳的照片可見，他上次繳款日期為6月22日，當時水費為533.8元；而10月份收到的水費單中可見，其住所每日平均用水量高達17,345公升，應繳總額為24,369元。

樓主10月份收到的水費單顯示應繳總額為24,369元，較往期高出約40倍。（Threads）

網民：係唔係畀人偷水

不少網民看完照片都表示吃驚，並反問「師兄屋企有私家泳池？」、「香港水費好平，2萬幾你係開浸溫泉店，私人泳池都要幾十個」、「係唔係畀人偷水？」、「你應該係成村人嘅水費你包晒」、「係咪邊到漏水唔知」。而樓主面對網民的問題，就回應指「各位我屋企普通公屋嚟，唔好講泳池，魚缸都冇個」，又笑言「屋企目測冇漏水。如果漏咗兩萬蚊水，我屋企應該變萬宜水庫」。

另有網民就指出水費單中的不妥之處，猜測是度數出錯，「你上一期先交得500幾蚊，就算一般情況嘅漏水都唔會突然用多40幾倍水吧？」、「明顯係壞錶」、「定係抄錯錶？不如出去望下個水錶接唔接近單上面個讀數？」。

也有不少網民建議樓主聯絡水務署反映水費異常，「打上水務署搵人嚟睇睇好喎」、「我之前都係突然貴咗好多，之後投訴水務署，佢搵人來測錶，原來水錶壞咗，換咗個新嘅現在正常返，平近3份2水費」、「快打去水務署，另把賬單凍結唔交住查出結果後才安排交回」。

水務署網頁有指引教用戶反映收費問題。（水務署網頁）

如何向水務署反映收費異常

根據水務署網頁的「如何提出水費偏高爭議」指引，在用戶提出上訴前，應先跟從「用水量偏高用戶須知」所說步驟檢查有否漏水。如仍需投訴，可致電水務署諮詢熱線或親自到水務署客戶諮詢中心或寫信投訴。另需留意，投訴需在繳款限期的7天前提出，否則可能會因過了繳費限期而被徵收逾期附加費。而水務署在收到投訴後會展開調查，其間用戶暫時毋須繳付爭議的水費，不過或須繳付中期水費，而一般情況下，中期水費會相當於往常所繳之水費款額。

（Threads）