稱兒子獨自入男廁大便　母憂不懂擦屁股　港男被要求幫手當場嚇呆

當到達一定歲數，不少小孩就要自行上廁所，以訓練自理能力。惟最近1名男子在網上發文，表示日前到公眾地方的廁所，不料被1名內地女子要求幫忙，稱自己的兒子不懂得去完廁所擦屁股，想他入男廁幫手清潔一下。樓主聽後大為震驚，沒有打算理會對方，不料對方「仲同個仔講我入緊去幫手抆屎」，讓樓主哭笑不得。



最近1名男子在網上發文，表示日前於男廁外被1名內地女子要求幫忙，稱自己的兒子不懂得去完廁所擦屁股，想他入男廁幫手清潔一下。（《大叔的愛》劇照）

該名男子近日在Threads上發文，表示早前外出時準備如廁，不料卻看到1名內地女子蹲在廁所外，並希望他出手相救，「話佢個仔唔識抆屎」，樓主聽後不想理會對方，但該名女子竟直接大聲告知兒子樓主願意「仗義幫忙」的消息，「佢仲同個仔講我入緊去幫手抆屎」。雖然樓主最後沒有幫忙擦屁股，但不禁在帖中慨嘆道「我個樣係咪比清潔更似清潔」。

該名母親的舉動引來許多網民批評，並認為她要求陌生人為其兒子擦屁股是匪夷所思，「點解佢自己唔幫佢個仔？」、「要別人代勞？有病嗎？」、「你問佢有冇病啊，叫人幫佢個仔抆屎，呢啲嘢喺屋企入面教啦，點會叫街外人幫手㗎」、「幾多歲仲唔識？ 細嘅話女人應該一早帶佢入女廁啦， 佢都傻傻哋， 三唔識七搵人做呢樣嘢」、「家長沒家教便算，還要求陌生人去做，真的太過份」、「乜X嘢，抆屎係講聲唔該就有人幫手嘅事咩？」。