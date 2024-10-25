外賣點心中伏！蘿蔔糕1件切開4份$21　港男斥2事更離譜：無下次

現時不少食客都靠網民口碑去選擇食店，但網上食評可能會「貨不對辨」！有港男在網上發文發相分享中伏經歷，大呻誤信美食群組的網民推介，光顧長沙灣1間新開張的點心店，外賣了燒賣、蝦餃及蘿蔔糕等點心，可是當他打開外賣盒後頓感失望，他指每款點心只得2件，而蘿蔔糕列明是「四件」，但竟是將1件切開4份，而更差是部份食物更未熟透，每份點心都由獨立餐及另收錢，結果5款食品要115元，直言「真係多L謝！無下次byebye」，更嬲到明言會在不同群組公審店家，以免其他人再中伏。



帖文引來不少網民議論紛紛，有人看到相片後，笑言「好似飲茶食唔哂包走咁」，有人見到一開四的蘿蔔糕，都立即明白樓主為何憤怒，「先唔講好唔好食，一件蘿蔔糕整開4嚿，咁樣嚟做生意都搵笨X」。



樓主點選的蘿蔔糕列明是「四件」，但卻是1件切開4份，盛惠$21。（fb群組「長沙灣美食及消費關注組」圖片）

每款點心用獨立外賣膠盒盛載

有港男在Facebook群組「長沙灣美食及消費關注組」中發文及發相，大呻誤信美食群組中其他網民的推介，光顧長沙灣1間新開的點心店，外賣燒賣、蝦餃、蘿蔔糕、鮮竹卷及馬拉糕等點心。從相片可見，每款點心都用獨立外賣膠盒盛載，可是打開外賣盒後，見到大部份點心，包括鮮竹卷都只有2件，零零落落的躲在外賣盒的一角，讓樓主感到十分失望。

樓主指最離譜的是，蘿蔔糕列明21元「四件」，但打開盒見到是「一開四」，將1件切開成份，而部份食物的中心更未熟透，連同5個外賣盒共10元，5款點心全單要115元，「真係多L謝！無下次byebye」，他嬲到表明會在不同群組公審店家，以免其他人再中伏。

樓主上傳單據，可見連同5個外賣盒共10元，5款點心全單要115元。（fb群組「長沙灣美食及消費關注組」圖片）

網民斥：咁樣嚟做生意都搵笨X

帖文引來不少網民議論紛紛，有人看到相片後，笑言「好似飲茶食唔哂包走咁」，「鮮竹卷通常有3件」。有不少網民針對1開4的蘿蔔糕，鬧爆「個蘿蔔糕，認真咩，好似俾人偷食得返一嚿咁」、「先唔講好唔好食，一件蘿蔔糕整開4嚿，咁樣嚟做生意都搵笨X」、「蘿蔔糕等於$21/1件，咁好貴喎」。

有人認為份量少卻用這麼多外賣膠盒實在浪費，「2粒果啲（點心）咁細粒，叫佢裝埋一盒好過」、「濫用外賣盒收費增加收入」。亦有人鬧打手可惡「你依家先知打手遺害極深，幫啲地踎黑店呃人錢財，害人不淺」、「好彩未去， 嗰條友仲講到好食到識飛，原來係伏」。有網民認為該店「佢預咗你哋唔會回頭，所以第一次等於最後一次」。