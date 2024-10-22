韓直播主遭變態粉絲闖入屋性侵　匿藏「死角」埋伏13小時門口突擊

現年20歲的南韓人氣直播主趙芮梨驚傳被性侵，地點甚至還在家中，她近期直播控訴，提到回家時不慎被尾隨，讓有心人士得知了她的住處後，直接在門口埋伏了13小時之久，之後趁她出門瞬間強行闖入、性侵得逞。



韓媒「朝鮮日報」指出，趙芮梨先在18日在IG限動曝光9秒監視器畫面，提到她原本要外出，結果一名男子躲在門後，而她因為死角，沒發現危險，結果將門打開後，對方立刻壓住門強行闖入家，即便她多次想要掙脫，但在體型差異下還是被制伏，趙芮梨並透露已報警處理，外界則普遍認為，趙芮梨可能在家中遭狂粉性侵，而事情發生在當地時間8月28日，面對有粉絲質疑此事是否為她自導自演，她則強調影片並沒有造假，是她提供給警方的原始影片。

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趙芮梨體型嬌小，身高僅有153厘米、體重38公斤，在IG上擁有超過15萬粉絲追蹤，在直播平台上也小有名氣，另根據「News1」指出，嫌犯其實是趙芮梨交往過一年半的前男友，是哄騙趙芮梨開門後下手，目前已被移送居留，不過警方還未證實身分。

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