潭美｜天文台發3號風球　今日大部份時間維持　下星期回馬槍+路徑

【潭美／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫／康妮】潭美「回馬槍」路徑奇特，10月尾還有雙颱風？天文台表示，潭美今早已增強為颱風，並在香港以南約500多公里掠過，其外圍雨帶正逐漸影響廣東沿岸。在潭美與東北季候風的共同影響下，其強風區正逐漸影響珠江口一帶。而隨著今日漸轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區會變得當風，本港風勢將會增強及有幾陣狂風驟雨。三號強風信號會在今日大部分時間維持。



天文台補充，隨着潭美遠離，今晚至明早本港風力會逐漸減弱，屆時天文台會考慮改發一號戒備信號。



天文台指出，潭美今早已增強為颱風，並在香港以南約500多公里掠過，其外圍雨帶正逐漸影響廣東沿岸。（天文台）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，潭美會往西面移動逼近越南，至下星期一（10月28日）會以熱帶風暴級別「回馬槍」大轉彎再往東面移動，下星期三（10月30日）再進入本港800公里範圍。

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根據天文台熱帶氣旋路徑圖，潭美會往西面移動逼近越南，至下星期一（10月28日）會以熱帶風暴級別「回馬槍」大轉彎再往東面移動，下星期三（10月30日）再進入本港800公里範圍。（天文台）

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天文台：未來九天暫最高吹8級風

根據天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫21°C至29°C，暫時最高吹8級風。