潭美│天文台：10:40am發3號風球　多次回馬槍　會否掛更高看3因素

【潭美／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫／康妮】潭美「回馬槍」路徑奇特，10月尾還有雙颱風？天文台表示，過去數小時，潭美繼續穩定向偏西方向移動，在香港以南約五百多公里掠過，並稍為增強，其外圍雨帶正影響廣東沿岸。在潭美與東北季候風的共同影響下，相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶，預料本港今日風勢將逐漸增強。而隨著今日漸轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區可能會變得當風。天文台會在早上10時40分改發三號強風信號。



至於是否會發出8號風球，甚至更高風球，要視乎潭美路徑、風力，以及對香港距離威脅。



經常分享天氣消息的內地天氣博主「環球科學貓」表示，除了20號颱風潭美，21號颱風康妮生成趨勢也在出現，可能形成「雙颱風共舞」局面。



天文台指出，預料潭美於周六（10月26日）在香港以南約500公里掠過。（天文台）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，潭美會在周五（10月25日）以強烈熱帶風暴級別進入本港800公里範圍，至周六（10月26日）更增強成颱風並往西面移動，至周日到下周一（10月27日至28日）更會在海南島附近「回馬槍」360度大轉彎再往東面移動。

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潭美會在周五（10月25日）以強烈熱帶風暴級別進入本港800公里範圍，至周日到下周一（10月27日至28日）更會在海南島附近「回馬槍」360度大轉彎再往東面移動。。（天文台）

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天文台：未來九天暫最高吹7級風

根據天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫21°C至30°C，暫時最高吹7級風。

根據天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫21°C至30°C，暫時最高吹7級風。（天文台）

ECMWF預測潭美多次「回馬槍」徘徊

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，潭美下周一至二「回馬槍」後，會向東面逼近菲律賓，到下周三（10月30日）會再次「回馬槍」，移向海南島和越南。

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，潭美下周一至二「回馬槍」後，會向東面逼近菲律賓，到下周三（10月30日）會再次「回馬槍」，移向海南島和越南。（ECMWF／Windy.com）

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GFS預測再有颱風逼近 或香港西面附近登陸

而根據美國全球預報系統（GFS），潭美下周一在越南附近「回馬槍」後，會逐漸遠離，但會有另一個巨型熱帶氣旋穿過菲律賓逼近廣東沿岸，下周五至六（11月1日至2日）最接近香港，隨後在香港西面陽江市附近登陸。

根據美國全球預報系統（GFS），潭美下周一在越南附近「回馬槍」後，會逐漸遠離，但會有另一個巨型熱帶氣旋穿過菲律賓逼近廣東沿岸，下周五至六（11月1日至2日）最接近香港，隨後在香港西面陽江市附近登陸。（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新「颱風」路徑預測（Windy.com）▼▼▼

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內地天氣博主：或形成「雙颱風共舞」

經常分享天氣消息的內地天氣博主「環球科學貓」表示，除了20號颱風潭美，21號颱風康妮生成趨勢也在出現，可能形成「雙颱風共舞」局面。

博主引述ECMWF和GFS數據指出，ECMWF預計康妮在10月25日時段就有可能增強出來，達到了998 hPa（熱帶低氣壓級別），但路徑是一路北上，不會有影響，GFS也是這樣說明，「所以，都認為21號颱風康妮將生成」。

經常分享天氣消息的內地天氣博主「環球科學貓」表示，除了20號颱風潭美，21號颱風康妮生成趨勢也在出現，可能形成「雙颱風共舞」局面。（網上圖片）

博主續說，「綜合性來說，大家需要注意冷暖氣候波動，以及第20號颱風潭美與冷空氣配合發展的關鍵就行，這是引發雨水的關鍵」。