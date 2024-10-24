雙颱風共舞？歐美料潭美將多次「回馬槍」＋奇特路徑　天文台咁講

【潭美／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫／康妮】潭美「回馬槍」路徑奇特，10月尾還有雙颱風？天文台表示，根據現時預測，熱帶氣旋潭美會在今晚（10月24日）至明早（10月25日）進入本港800公里範圍，天文台會在今晚10時至明早4時之間發出一號戒備信號。



天文台又說，預料潭美會逐漸移向海南島一帶，而東北季候風會同時影響華南，在潭美與東北季候風共同影響下，星期五及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨，天文台會視乎潭美動向及本地風力變化，評估是否需要於星期五稍後至星期六初時改發三號強風信號；潭美隨後移動路徑存在變數，有機會在下周初於海南島附近徘徊甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但會逐漸減弱。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，潭美會在周五（10月25日）以強烈熱帶風暴級別進入本港800公里範圍，之後往西面移動，周六增強成颱風級別，至周日到下周一（10月27日至28日）更會在海南島附近「回馬槍」360度大轉彎再往東面移動。



根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，潭美下周一至二「回馬槍」後，會向東面逼近菲律賓，到下周三（10月30日）會再次「回馬槍」，移向海南島和越南。



而根據美國全球預報系統（GFS），潭美下周一在越南附近「回馬槍」後，會逐漸遠離，但會有另一個巨型熱帶氣旋穿過菲律賓逼近廣東沿岸，下周五至六（11月1日至2日）最接近香港，隨後在香港西面陽江市附近登陸。



有經常分享天氣消息的內地天氣博主表示，除了20號颱風潭美，21號颱風康妮生成趨勢也在出現，可能形成「雙颱風共舞」局面。



根據天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫21°C至30°C，暫時最高吹7級風。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，潭美會在周三至周四（10月23日至24日）穿過菲律賓，周五至周日（10月25日至27日）會進入本港800公里範圍，周六至周日更會增強成颱風級別，並往西方移動，逼近越南。（天文台）

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天文台：評估星期五至星期六需否改發3號風球

周末打風？天文台表示，根據現時預測，熱帶氣旋潭美會在今晚（10月24日）至明早（10月25日）進入本港800公里範圍，天文台會在今晚10時至明早4時之間發出一號戒備信號。

天文台又說，預料潭美會逐漸移向海南島一帶，而東北季候風會同時影響華南，在潭美與東北季候風共同影響下，星期五及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨，天文台會視乎潭美動向及本地風力變化，評估是否需要於星期五稍後至星期六初時改發三號強風信號；潭美隨後移動路徑存在變數，有機會在下周初於海南島附近徘徊甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但會逐漸減弱。

天文台預料潭美會逐漸移向海南島一帶，而東北季候風會同時影響華南，在潭美與東北季候風共同影響下，星期五及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。（天文台）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，潭美會在周五（10月25日）以強烈熱帶風暴級別進入本港800公里範圍，之後往西面移動，周六增強成颱風級別，至周日到下周一（10月27日至28日）更會在海南島附近「回馬槍」360度大轉彎再往東面移動。

ECMWF預測潭美多次「回馬槍」徘徊

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，潭美下周一至二「回馬槍」後，會向東面逼近菲律賓，到下周三（10月30日）會再次「回馬槍」，移向海南島和越南。

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，潭美下周一至二「回馬槍」後，會向東面逼近菲律賓，到下周三（10月30日）會再次「回馬槍」，移向海南島和越南。（ECMWF／Windy.com）

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GFS預測再有颱風逼近 或香港西面附近登陸

而根據美國全球預報系統（GFS），潭美下周一在越南附近「回馬槍」後，會逐漸遠離，但會有另一個巨型熱帶氣旋穿過菲律賓逼近廣東沿岸，下周五至六（11月1日至2日）最接近香港，隨後在香港西面陽江市附近登陸。

根據美國全球預報系統（GFS），潭美下周一在越南附近「回馬槍」後，會逐漸遠離，但會有另一個巨型熱帶氣旋穿過菲律賓逼近廣東沿岸，下周五至六（11月1日至2日）最接近香港，隨後在香港西面陽江市附近登陸。（GFS／Windy.com）

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內地天氣博主：或形成「雙颱風共舞」

經常分享天氣消息的內地天氣博主「環球科學貓」表示，除了20號颱風潭美，21號颱風康妮生成趨勢也在出現，可能形成「雙颱風共舞」局面。

博主引述ECMWF和GFS數據指出，ECMWF預計康妮在10月25日時段就有可能增強出來，達到了998 hPa（熱帶低氣壓級別），但路徑是一路北上，不會有影響，GFS也是這樣說明，「所以，都認為21號颱風康妮將生成」。

經常分享天氣消息的內地天氣博主「環球科學貓」表示，除了20號颱風潭美，21號颱風康妮生成趨勢也在出現，可能形成「雙颱風共舞」局面。（網上圖片）

博主續說，「綜合性來說，大家需要注意冷暖氣候波動，以及第20號颱風潭美與冷空氣配合發展的關鍵就行，這是引發雨水的關鍵」。

天文台：未來九天暫最高吹7級風

根據天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫21°C至30°C，暫時最高吹7級風。