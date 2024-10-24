港網紅推輪椅問蹲地遊客：腰骨有事？　內地網民：港燦哪來優越感

內地「蹲地文化」常惹關注，近日就有2名自稱香港網紅的男女針對遊客「踎地」問題拍攝影片，更推着輪椅「關心」多名「踎地」內地旅客，直接詢問：「你腰骨是不是有問題？」影片最後2人更要求旅客「唔好周街踎喇」。



影片隨即被瘋傳，除了中港內地，更有大量外國網民亦在Reddit及X（前稱「Twitter」）載載影片。有關內容引來內地網民關注，微博上罵聲一片，質疑這2名香港網紅歧視內地人，「不要辱華」、「香港就像一個被溺愛的孩子，該收拾收拾了」、「是誰說香港人素質高的？」，甚至有怒斥該對網紅故意貶內地遊客，質疑「港燦哪來優越感？」，連廣東電視台「珠江之聲」都有發放影片轉載。不過也有香港網民反駁，認為隨街「踎地」會影響市容，並不文明。



近日有2名香港網紅針對遊客「踎地」問題拍攝影片，推着輪椅「關心」多名「踎地」內地旅客，影片掀起中港網民罵戰。（影片截圖）

香港男女網紅針對遊客踎地：腰骨係咪有事？

「踎地文化」再掀中港矛盾？該段影片長51秒，一開始男網紅於尖沙咀星光大道以廣東話表示，「好多遊客嚟到香港都好鍾意踎低嘅，到底佢腰骨係咪有事呢？」，又稱「身為熱心嘅香港人，我哋就嚟到關心下佢哋」，其身旁的女網紅則推着輪椅。

男網紅指：「好多遊客嚟到香港都好鍾意踎低嘅，到底佢腰骨係咪有事呢？」（影片截圖）

男網紅指：「好多遊客嚟到香港都好鍾意踎低嘅，到底佢腰骨係咪有事呢？」（影片截圖）

男網紅又稱：「身為熱心嘅香港人，我哋就嚟到關心下佢哋（踎地旅客）。」（影片截圖）

推輪椅詢問踎地遊客

畫面一轉，女網紅推着輪椅走到尖沙嘴K11 MUSEA附近，以普通話向1名蹲在地上的男子說「先生，我看你蹲了好久，你腰骨是不是有問題？要不要坐這個輪椅」，男子明言「不要」後即時站起身離開。

女網紅推着輪椅，以普通話向1名蹲在地上的男子說「你腰骨是不是有問題？要不要坐這個輪椅」。（影片截圖）

內地遊客回應：站累了

男網紅「照辦煮碗」，推着輪椅到海旁詢問蹲在地上的2名年輕男子，以普通話問「你好，你們沒事吧，我看你蹲了好久」，年輕男解釋「沒事」、「站累了」。男女網紅之後再問另外2名蹲地遊客是否需要輪椅，均遭到拒絕。

男網紅亦推着輪椅問蹲在地上的旅客。（影片截圖）

影片最後，男網紅總結「原來大家嘅腰骨都係無問題嘅，咁嘅話就唔好周街踎喇，快啲搵個位坐啦」，女網紅則在旁「搖頭」示意。

男網紅總結「原來大家嘅腰骨都係無問題嘅，咁嘅話就唔好周街踎喇」。（影片截圖）

內地網民批歧視內地人 掀中港網民罵戰

影片曝光後在內地瘋傳，微博上湧現責罵聲，廣東電視台「珠江之聲」亦在抖音轉載。內地網民普遍批評2名網紅歧視內地人，「蹲地犯法嗎？」、「關你什麼事，不要辱華」、「遊客走路走的多走累了蹲一會不行？我看港猴還是被拷打的不夠」、「無聊」、「這種毫無理由的挑釁，如果在一個正常的社會，應該被大力批判才對」、「是誰說香港人素質高的？」、「心胸狹隘，刻薄」、「香港就像一個被溺愛的孩子，該收拾收拾了」；也有內地網民認為主因是休息椅太少，「難道不是休息椅太少的原因嗎」。更有人怒斥該對網紅故意找碴，企圖看扁中國遊客，炮轟「港燦哪來優越感？」、「所以現在很少人愛來香港了」、「港燦不是都愛回國消費嗎？」。

不過也有香港網民反駁，認為隨街「踎地」會影響市容，並不文明，「對不起我們現代人累了都是坐一下的，誰會蹲啊？」。