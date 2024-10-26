大埔藍衣大叔雨夜胸襲女途人　1秒得手逃　車cam片曝光網民籲報警

女士夜歸靖小心！網上流傳1條「車cam」影片，顯示1名藍衣大叔子在大埔安祥路和安慈路交界過馬路時，對面迎來同撐一傘的2名女子，正當雙方擦身而過之際，藍衣大叔突然加速起跑，1秒內胸襲1名女子，得手後極速跑走。2名女子表現驚慌失措，一度回頭望住男子逃跑方向。



網民怒斥藍衣大叔雨夜非禮女途人，形容其行為可恥，「胸襲白衫女仔然後跑走咗，無仇報，好慘」、又呼籲女事主「報警啦」。有人認為車cam影片拍下案發過程，相信有人會認出疑犯，警方亦可主動介入調查。



藍衣短褲男子由車頭右至左過馬路，2名女子則準備由行人路走出，從車頭左至右過馬路。（facebook群組「大埔人大埔谷」影片截圖）

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下雨天藍衣大叔出動非禮女途人

相關影片被上載至facebook群組「大埔人大埔谷」，長約32秒，現場相信是大埔安祥路和安慈路交界，設有紅綠燈，影片顯示事發時間是今年9月7日凌晨3時許，正值下雨，車輛按照燈號停下，讓行人過馬路。其時見到1名身穿藍衣短褲的男子由車頭右至左過馬路，2名女子同撐一傘，正由另一方向的行人路走出，在車頭左至右過馬路。

疑犯急跑伸手胸襲後逃去

藍衣大叔本身正常步行過馬路，但當走入行人路時，快要與2名女子擦身而過之際，突然加快起跑，1秒內胸襲右邊女子，繼而沿安慈路往太和路休憩公園方向逃跑。被胸襲女子一度掩胸，與同行女子一樣驚慌失措，她們一度回頭望住男子逃跑方向，隨後緩緩地繼續過馬路，隨後轉燈號，車輛開始行駛。

藍衣大叔快要與2名女子擦身而過之際，突然加快起跑。（facebook群組「大埔人大埔谷」影片截圖）

藍衣大叔快要與2名女子擦身而過之際，伸手胸襲右邊女子。（facebook群組「大埔人大埔谷」影片截圖）

藍衣大叔得手後繼續跑走。（facebook群組「大埔人大埔谷」影片截圖）

藍衣大叔得手後繼續跑走，女子驚恐回望。（facebook群組「大埔人大埔谷」影片截圖）

樓主表示「大埔夜歸要小心」，大量網民直斥藍衣大叔已犯非禮罪，稱「咁明目張擔」、「動仍咁俐落，似慣犯」，呼籲受害人報警，而市民亦可報報，又指「警察要做嘢」。

（facebook群組「大埔人大埔谷」）