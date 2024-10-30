康妮周五逼近香港600公里突直角轉彎 天文台咁講 網民：力場？
【康妮／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫】到台灣旅遊注意！天文台表示，強颱風康妮已增強為超強颱風，會在今明兩日大致移向台灣南部，隨後有較大機會轉向偏北方向移動並靠近福建北部，但亦有機會移近福建與廣東交界一帶。
而根據天文台熱帶氣旋路徑圖，康妮星期四至星期五（10月31日至11月1日）進入本港800公里警戒範圍，並在台灣南部登陸；穿過台灣後逼近香港600公里範圍，但會90度直度轉彎往東北方向移動，目前吹襲香港概率最高一成。網民議論紛紛，笑言有「力場」。
天文台發表網誌表示，根據電腦模式預測，康妮會在星期四（10月31日）遇上一道西風槽，受其影響，有較大機會轉向偏北方向移動，但康妮會否成功轉向要視乎西風槽的深淺和康妮橫過呂宋海峽位置。
本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫20°C至31°C，暫時最高吹6級風。
天文台預測康妮成強颱風逼近香港600公里
上午8時，康妮集結在高雄之東南約620公里，預料向西北移動，時速約14公里，大致移向台灣南部。
根據天文台熱帶氣旋路徑圖，康妮星期四至星期五（10月31日至11月1日）進入本港800公里警戒範圍，並在台灣南部登陸；穿過台灣後逼近香港600公里範圍，但會90度直度轉彎往東北方向移動，目前吹襲香港概率最高一成。網民議論紛紛，笑言有「力場」。
即睇天文台預測康妮最新路徑▼▼▼
康妮會否影響香港？
根據天文台熱帶氣旋路徑概率預報，目前吹襲香港概率最高一成。
天文台發表網誌表示，根據電腦模式預測，康妮會在星期四（10月31日）遇上一道西風槽，受其影響，有較大機會轉向偏北方向移動，但康妮會否成功轉向要視乎西風槽的深淺和康妮橫過呂宋海峽位置。
天文台又說，預料未來兩三日大致天晴及乾燥，日夜溫差較大，預料一股東北季候風補充會在本週後期影響廣東，該區風勢頗大，天文台會密切監測康妮動向。
未來9天最低氣溫20°C
本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫20°C至31°C，暫時最高吹6級風。