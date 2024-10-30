康妮周五逼近香港600公里突直角轉彎　天文台咁講　網民：力場？

【康妮／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫】到台灣旅遊注意！天文台表示，強颱風康妮已增強為超強颱風，會在今明兩日大致移向台灣南部，隨後有較大機會轉向偏北方向移動並靠近福建北部，但亦有機會移近福建與廣東交界一帶。



而根據天文台熱帶氣旋路徑圖，康妮星期四至星期五（10月31日至11月1日）進入本港800公里警戒範圍，並在台灣南部登陸；穿過台灣後逼近香港600公里範圍，但會90度直度轉彎往東北方向移動，目前吹襲香港概率最高一成。網民議論紛紛，笑言有「力場」。



天文台發表網誌表示，根據電腦模式預測，康妮會在星期四（10月31日）遇上一道西風槽，受其影響，有較大機會轉向偏北方向移動，但康妮會否成功轉向要視乎西風槽的深淺和康妮橫過呂宋海峽位置。



本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫20°C至31°C，暫時最高吹6級風。



天文台預測康妮成強颱風逼近香港600公里

強颱風康妮已增強為超強颱風，會在今明兩日大致移向台灣南部，隨後有較大機會轉向偏北方向移動並靠近福建北部，但亦有機會移近福建與廣東交界一帶。（天文台）

上午8時，康妮集結在高雄之東南約620公里，預料向西北移動，時速約14公里，大致移向台灣南部。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，康妮星期四至星期五（10月31日至11月1日）進入本港800公里警戒範圍，並在台灣南部登陸；穿過台灣後逼近香港600公里範圍，但會90度直度轉彎往東北方向移動，目前吹襲香港概率最高一成。網民議論紛紛，笑言有「力場」。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，康妮星期四至星期五（10月31日至11月1日）進入本港800公里警戒範圍，並在台灣南部登陸；穿過台灣後逼近香港600公里範圍，但會90度直度轉彎往東北方向移動。（天文台）

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康妮會否影響香港？

根據天文台熱帶氣旋路徑概率預報，目前吹襲香港概率最高一成。

根據天文台熱帶氣旋路徑概率預報，按顏色劃分，目前吹襲香港概率最高一成。（天文台）

天文台發表網誌表示，根據電腦模式預測，康妮會在星期四（10月31日）遇上一道西風槽，受其影響，有較大機會轉向偏北方向移動，但康妮會否成功轉向要視乎西風槽的深淺和康妮橫過呂宋海峽位置。

熱帶氣旋路徑概率預報圖顯示康妮較大機會轉向偏北方向移動並靠近福建北部（左圖）。如果西風槽比預期淺而且康妮以較西南位置通過呂宋海峽，有機會未能轉向而移近福建與廣東交界一帶（右圖）。

天文台又說，預料未來兩三日大致天晴及乾燥，日夜溫差較大，預料一股東北季候風補充會在本週後期影響廣東，該區風勢頗大，天文台會密切監測康妮動向。

未來9天最低氣溫20°C

本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫20°C至31°C，暫時最高吹6級風。