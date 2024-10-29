康妮｜天文台預測康妮將變強颱風　周五逼近香港600公里+颱風路徑

【康妮／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫】到台灣旅遊注意！天文台表示，熱帶氣旋康妮會在未來一兩日逐漸增強並大致移向台灣一帶。



而根據天文台熱帶氣旋路徑圖，康妮周三（10月30日）增強成颱風，至星期四（10月31日）增強成強颱風，隨後進入本港800公里警戒範圍並在台灣南部登陸；星期五（11月1日）以強颱風級別穿過台灣逼近香港600公里範圍後，會90度直度轉彎往東北方向移動，目前吹襲香港概率最高一成。



本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫20°C至31°C，暫時最高吹6級風。



美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有相似預測，但路徑及登陸台灣位置稍有不同。



有經常分享天氣消息的內地天氣博主指出，「在颱風康妮的身上，其強度也出現了大改變，這對我國沿海來說，不是什麼好事情」，形容「這就有點強了」。



天文台預測康妮成強颱風逼近香港600公里

天文台表示，熱帶氣旋康妮會在未來一兩日逐漸增強並大致移向台灣一帶。

上午8時，強烈熱帶風暴康妮集結在高雄之東南約960公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過西北太平洋並逐漸增強。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，康妮周三（10月30日）增強成颱風，至星期四（10月31日）增強成強颱風，隨後進入本港800公里警戒範圍並在台灣南部登陸；星期五（11月1日）以強颱風級別穿過台灣逼近香港600公里範圍後，會90度直度轉彎往東北方向移動，目前吹襲香港概率最高一成。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，康妮周三（10月30日）增強成颱風，至星期四（10月31日）增強成強颱風，隨後進入本港800公里警戒範圍並在台灣南部登陸；星期五（11月1日）以強颱風級別穿過台灣逼近香港600公里範圍後，會90度直度轉彎往東北方向移動。（天文台）

即睇天文台預測康妮最新路徑▼▼▼

康妮會否影響香港？

根據天文台熱帶氣旋路徑概率預報，目前吹襲香港概率最高一成。

根據天文台熱帶氣旋路徑概率預報，按顏色劃分，目前吹襲香港概率最高一成。（天文台）

未來9天最低氣溫20°C

本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫20°C至31°C，暫時最高吹6級風。

按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫20°C至31°C，暫時最高吹6級風。（天文台）

歐美預測登陸台灣位置稍不同

美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有相似預測，但路徑及登陸台灣位置稍有不同，其中GFS預測會在台灣南部登陸，ECMWF則預測會靠近台灣中部。

GFS預測康妮會在台灣南部登陸，（GFS／Windy.com）

ECMWF則預測康妮會在靠近台灣中部位置登陸。（ECMWF／Windy.com）

內地天氣博主指有點強：不是什麼好事情

經常分享天氣消息的內地天氣博主「環球科學貓」指出，「在颱風康妮的身上，其強度也出現了大改變，這對我國沿海來說，不是什麼好事情」，形容「從我國的大體指向的路線來看，是指向了江浙滬的方向，並且在強度上，預計是在10/31時段，達到16級超強級別，這就有點強了。不說後面會不會登陸我國，就憑藉這個強度，很大概率會產生『大環流』圈，對我國的影響就會出現」。

博主又說，「江浙滬，福建，台灣等地的朋友要重點注意，後續的變化很關鍵，這就是大概的情況」。