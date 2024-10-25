雙颱風共舞！康妮生成恐變「較強超強颱風」+路徑　天文台咁預測

【康妮／潭美／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫】熱帶氣旋潭美正影響香港之際，還有「雙颱風共舞」？根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，潭美會繼續向西面移動逼近越南，同時菲律賓東面再有1個巨型熱帶氣旋形成，就是第21號颱風康妮，下周二至三（10月29日至30日）靠近菲律賓時會90度轉彎向北面移動逼近福建。



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有相似預測，但認為康妮靠近菲律賓90度轉彎後，會往日本方向移動，並近距離掠過日本。



有經常分享天氣消息的內地天氣博主引述GFS和ECMWF數據指出，康妮可能發展成較強超強颱風，並與潭美形成「雙颱風共舞」局面。



而根據本港天文台熱帶氣旋路徑圖，康妮目前會往日本方向移動，對香港直接影響不大。



本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫21°C至29°C，暫時最高吹7級風。



GFS預測康妮逼近福建

根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，潭美會繼續向西面移動逼近越南；同時菲律賓東面再有1個巨型熱帶氣旋康妮，下周二至三（10月29日至30日）靠近菲律賓時會90度轉彎向北面移動逼近福建。（GFS／Windy.com）

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雙颱風共舞對香港影響多大？根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，潭美會繼續向西面移動逼近越南；同時菲律賓東面再有1個巨型熱帶氣旋康妮，下周二至三（10月29日至30日）靠近菲律賓時會90度轉彎向北面移動逼近福建。

ECMWF預測康妮掠過日本

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有相似預測，但認為康妮靠近菲律賓90度轉彎後，會往日本方向移動，並下周四至五（10月31日至11月1日）近距離掠過日本。（ECMWF／Windy.com）

即睇ECMWF最新康妮＋潭美路徑預測（Windy.com）▼▼▼

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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有相似預測，但認為康妮靠近菲律賓90度轉彎後，會往日本方向移動，並下周四至五（10月31日至11月1日）近距離掠過日本。

天文台熱帶氣旋路徑圖最新預測

而根據本港天文台熱帶氣旋路徑圖，康妮目前會往日本方向移動，對香港直接影響不大。

根據本港天文台熱帶氣旋路徑圖，康妮目前會往日本方向移動，對香港直接影響不大。（天文台）

天氣博主：康妮或成較強超強颱風

經常分享天氣消息的內地天氣博主「環球科學貓」引述GFS和ECMWF數據指出，康妮可能發展成超強颱風，並與潭美形成「雙颱風共舞」局面。

博主指出，ECMWF預計康妮氣壓值達943 hPa，意味可能出現超強颱風；GFS則認為康妮可能在10月31日時間段，在菲律賓東部達到927 hPa氣壓值，是較強的超強颱風趨勢，之後可能在台灣登陸，至11月2日時間段靠近浙江、福建附近區域，「但是靠近的時候，強度較弱了，其他值只有994 hPa」。

內地天氣博主引述GFS和ECMWF數據指出，康妮可能發展成超強颱風，並與潭美形成「雙颱風共舞」局面。（網上圖片）

博主又提醒，「這兩個颱風大家還是要注意一下，20號颱風潭美已經在影響我國，21號颱風康妮爭議較大，也是不排除影響我國，這就是兩個颱風的情況」。

天文台：暫時最高吹7級風

按目前各地預報，康妮對香港影響不大，而根據天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫21°C至29°C，暫時最高吹7級風。