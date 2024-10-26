2長者乘雙人電動輪椅行人路飛馳！影片瘋傳網民震驚　法例咁規定

不少長者會因應身體狀況而乘坐電動輪椅出門，但2人共乘雙座位電動輪椅也可以嗎？本港網絡流傳1段影片，見到有1男1女長者共乘雙人電動輪椅，在柴灣東區醫院附近「長命斜」上斜飛馳，其間經過多名途人身旁亦未見減速，影片瘋傳後惹來網民熱議。



有人笑言「沿途望出車外，電輪椅車戀愛」、「真心crazy」、「載2個人仲可以上斜，犀利」，不過亦有網民質疑使用雙人電動輪椅在行人路穿插有否觸犯法例。



根據香港大學法律與科技研究中心社區法網，電動輪椅在香港並非列作「汽車」，故不受《道路交通條例》規管，但使用電動輪椅的人士仍需注意《簡易程序治罪條例》規定，否則可罰款或監禁。



本港網絡流傳1段影片，見到有1男1女長者共乘雙人電動輪椅，在柴灣東區醫院附近「長命斜」上斜飛馳。（threads影片截圖）

2長者乘雙人電動輪椅行人路飛馳

電動輪椅也有雙人座？有網民於社交平台threads上載影片，分享見到2名長者共乘輪椅在行人路上行駛，留言指「chill到雙層輪椅，我中六合彩第一件事係買呢個雙層輪椅，然後老X咗同我啲friend一齊雙層輪椅飆車」。

影片見到，現場是柴灣東區醫院附近「長命斜」，有2名長者同乘雙人電動輪椅上斜飛馳，其中老婆婆坐於前座，老伯則坐在後座。2人駕駛電動輪椅筆直前進，即使多名路人在旁邊走過，他們也沒有減速。

影片見到，柴灣東區醫院附近「長命斜」，有2名長者乘坐同1部雙人電動輪椅上斜飛馳，其間有途人好奇地回望。（threads影片截圖）

2人駕駛電動輪椅筆直前進，即使多名路人在旁邊走過，他們也沒有減速。（threads影片截圖）

網民關注有否違法

影片引起網民熱議，「上東區醫院個段長命斜，真心crazy」、「載2個人仲可以上斜，犀利」、「兩個人一齊有得坐幾好啊」，笑言「沿途望出車外，電輪椅車戀愛」、「個摩打都幾好力下」、「遲早有輪椅旅行團」。

網民分享2名伯伯操控電動輪椅鬥車感人故事

有網民則分享有關電動輪椅感人故事，指廿多年前搬到將軍澳，每天早上上班都見到2名年約70至80多歲的伯伯，坐住電動輪椅鬥車，形容速度雖然慢，但是「佢哋好開心」，笑得很大聲，「就好似兩個小朋友咁」。

惟好景不長，某天樓主只見到其中1名伯伯，對着昔日與好友「鬥車」的路面在「笑住咁流眼淚」，連在身旁陪伴的外傭都一起哭。樓主好奇下詢問何時，才知悉另1名伯伯的兒子早前告之，其爸爸在前一晚睡夢中離世，而他臨睡前「仲叫佢個仔記得幫佢叉電」，樓主聽罷也忍不住同哭。

有網民分享曾在其他地方見到有人自製雙人電動輪椅。（threads圖片）

也有網民聯想到電影《淪落人》一幕。（《淪落人》劇照）

有網民質疑使用雙人電動輪椅在行人路飛馳有否觸犯法例，「而家用電動輪椅嘅人係咪真係有需要用，而家周街都係，用家有老有嫩，喺行人路度左攝右攝」、「而家做行人真係好危險，又電動單車又電輪椅又風火輪咁……」、「終於出現……但是否等同公路上行走車輛受運輸處監管，遵守行車規矩？」。

駕電動輪椅3情況或罰款監禁

根據香港大學法律與科技研究中心社區法網資料，指電動輪椅在香港並非列為「汽車」，故不受《道路交通條例》規管，但使用電動輪椅的人士仍需注意《簡易程序治罪條例》（第228章）第4(8)條，任何人「無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛；或在顧及一切有關情況下，在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎或駕駛，或其策騎或駕駛的速度或方式會對公眾產生危險」，即屬犯罪，可罰款2,000元或監禁3個月。

昂船洲大橋驚現兩翁共乘電動輪椅行駛

另外，電動輪椅不能隨便駛出馬路。周三（10月23日）下午就有兩名殘疾男子試駕新電動輪椅時疑迷路，闖上昂船洲大橋「飛馳」，據悉其中1人來自內地，警方其後將他們帶離大橋至安全位置，案件被列作交通報告處理。

周三（10月23日）2男共乘1輛電動輪椅，在昂船洲大橋被截停。（網上圖片）

警方周五（10月25日）在facebook提醒，由於快速公路車速比一般道路快，所以行人、單車及電動輪椅，均不能進入快速公路範圍；一旦發生意外，後果不堪設想，亦會危及其他駕駛者。警方重申，行人及騎單車者不得進入或停留在快速公路上，違者最高可被判罰款1萬元及監禁6個月。

澳門驚現「輪椅旅行團」

有網民預言香港可能很快出現「輪椅旅行團」，即內地人帶同輪椅來港出遊。事實上，澳門街頭於10月24日已有內地遊客組成的「輪椅兵團」 ，一眾人操控電動輪椅在馬路與行人路之間穿插，片段震驚網民。

澳門街頭於10月24日周四驚現由內地遊客組成的「輪椅旅行團」 ，且在馬路與行人路間穿插，最終11人被檢控。（澳門交通現場 facebook 影片截圖）

澳門街頭於10月24日周四驚現由內地遊客組成的「輪椅旅行團」 ，且在馬路與行人路間穿插，最終11人被檢控。（澳門交通現場 facebook 影片截圖）

澳門街頭於10月24日周四驚現由內地遊客組成的「輪椅旅行團」 ，且在馬路與行人路間穿插，最終11人被檢控。（澳門交通現場 facebook 影片截圖）

據了解，澳門治安警留意到網上片段後隨即跟進，最後檢控11名年約50餘至60多歲內地男女，其中10人持有殘疾證明，均報稱因不熟路引致事件。根據澳門《道路交通法》規定，輪椅通行等同行人通行，不應在車行道上行駛。