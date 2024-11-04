灣仔海旁驚現20隻老鼠搶食！震撼場面曝光　街坊1舉動好心做壞事

出於善意餵浪浪卻變製造鼠患？有網民日前拍到灣仔會展海旁的礁石上有約20隻老鼠正享用「大餐」，搶食用膠飯盒裝起的大盤貓糧，不滿指「貓就餵唔到，但相反餵肥班老鼠」，而投餵的女子稱自己長期放貓糧在附近，方便流浪貓隨時有飯吃，拍片者直指覺得餵貓女子是好心做壞事。



大量老鼠搶食場面曝光，網民深感震撼，批評「餵貓阿姐」舉動，認為附近如果多流浪貓，未必會出現「老鼠家族」，「咁多老鼠似餵老鼠多啲」。



網民拍到灣仔會展海旁出現大量老鼠搶食貓糧的駭人場面。（fb專頁「屯門友」影片截圖）

約20隻老鼠搶吃貓糧

有屯門街坊託facebook專頁「屯門友」版主發帖，指日前經過灣仔會展海旁時，見到多隻老鼠正享用大餐。影片所見，目測接近20隻老鼠埋在海旁礁石上，正圍住1盒用外賣膠盒盛載的貓糧狂吃。

貓糧用膠飯盒裝起，約20隻老鼠在食用。（fb專頁「屯門友」影片截圖）

餵貓阿姐長期放糧：啲貓隨時可以食

街坊稱有1名「餵貓阿姐」將貓糧放在該處，樓主稱「（拍片）想呼籲下真係唔好再餵貓。頭先見到個阿姐餵貓，貓就餵唔到，但相反餵肥班老鼠」。而該名阿姐承認長期將貓糧放在附近，「啲貓隨時可以食」，街坊認為這是好心做壞事。

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網民患造成鼠患要放毒餌

網民認為餵貓也不應長期放糧，「如果有貓食一定無老鼠，無貓食咪輪到老鼠食」、「咁多老鼠似餵老鼠多啲」、「我行過幾次都只係見到食物兜同好多好多大老鼠」，又擔心如果造成鼠患，可能會布置毒餌，「佢唔好害死啲貓呀！一陣啲人毒老鼠毒死埋啲貓」。

部份人揶揄阿姐根本在餵老鼠，「明顯有人養」、「咪幾好，一樣係造福咗小動物，老鼠都知你好人」、「叫阿姐攞返屋企自已食，可以帶啲老鼠返屋企養」。

（facebook專頁「屯門友」）