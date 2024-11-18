男友偷食菲印女！拍拖14年已求婚　稱僅肉體出軌　港女呻：好X嬲

愛情長跑多年才發現另一半出軌，還能再信任誰？1名港女近日在連登討論區發文慘呻，慨嘆揭發交往長達14年、已向她求婚的男朋友竟「偷食」印尼籍或菲律賓籍的女子，樓主與男方攤牌後，對方聲稱自己根本不愛出軌對象，在出軌的2年間僅曾讓對方口交2次。樓主直言直言「好X亂、好X嬲」，又指「覺得自己好戇X，十幾年就咁冇咗」。



1名女子在連登討論區發文，慨嘆日前揭發已交往14年的男朋友竟「偷食」印尼籍或菲律賓籍的女子，直言「好X亂、好X嬲」。（《THURSDAY》劇照）

揭男友出軌慘呻「好心寒」

該名港女日前在連登討論區以「拍左14年拖，發現男友偷食賓印，求安慰」為題發文，表示與男朋友交往14年，雙方已是談婚論嫁的階段，男方在去年求婚成功。惟樓主近日發現原來男友與印尼籍或菲律賓籍的女子出軌2年，讓她感到非常崩潰，「而家好X亂、好X嬲，可以點？」。

樓主其後表示，「（跟男友）攤咗牌，十幾年（感情），好傷，冇諗過咁，好心寒」、「覺得自己好戇X，十幾年就咁冇咗」。

男友認與出軌對象兩度口交

樓主其後再留言透露揭發男友出軌的經過，表示早前忽然看到男友獨自對着鏡自拍而開始起疑心，其後她查看男方手機中一通訊軟件才揭發事件。她事後與男友「攤牌」，但對方解釋時堅稱自己並不愛出軌對象，卻承認曾與女方兩度口交，樓主已表明想分手，無奈2人目前同居。

樓主透露揭發男友出軌的經過，表示早前忽然看到男友獨自對着鏡自拍而開始起疑心，其後她查看男方手機中一通訊軟件才揭發事件。（《夫妻的世界》劇照）

網民安慰：好過妳結咗先知

帖文隨即引來大批網民討論，不少人安慰樓主，認為現在發現另一半出軌，總比婚後才發現好得多，「好過妳結咗先知啊，咁諗會唔會好啲」、「唔緊要，有事業同人生目標就可以，伴侶咪再搵過」，也有人指出男方的「口供」並不可信，支持樓主分手，留言稱「2年得2次妳信唔信？妳當少咗個零吧啦」、「分手啦，只有0次同無限次」。