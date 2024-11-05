周末有颱風？天文台料銀杏逼近港400公里+路徑　歐美模式驚人發現

【銀杏／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫】來到11月，還有連環2個颱風？天文台表示，熱帶氣旋銀杏會在未來一兩日逐漸增強並移向呂宋海峽一帶，隨後有較大機會轉向偏西方向移動並進入南海中北部，受東北季候風與銀杏的共同影響，周末期間及下周初華南沿岸海域風勢頗大。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，正在菲律賓東面海域的銀杏，會往西北方向移動， 到星期三至四（11月6日至7日）增強成強颱風並大轉彎，向西方移動，星期五到星期六（11月8日至9日）以颱風級別掠過菲律賓，逼近本港400公里範圍。



根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，銀杏會在星期五至六（11月8日至9日）掠過菲律賓進入南海中部，結構巨型；隨後銀杏往西方移動，逼近海南島和越南。



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有相似預測，但銀杏路徑及強度稍有不同。ECMWF另預測，下星期三（11月13日）菲律賓醫面海域會再有1個巨型熱帶氣旋，往日本方向移動。



不過目前為時當早，各地天氣預測模式都只能當作參考。本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫22°C至29°C，暫時最高吹6級風。



熱帶氣旋銀杏會在未來一兩日逐漸增強並移向呂宋海峽一帶，隨後有較大機會轉向偏西方向移動並進入南海中北部，受東北季候風與銀杏的共同影響，周末期間及下周初華南沿岸海域風勢頗大。

天文台預測銀杏周六進入本港警戒範圍

位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓昨早增強為熱帶風暴，命名為銀杏，並在昨晚增強為強烈熱帶風暴。在昨晚十一時，銀杏集結在馬尼拉以東約950公里，預料向西北移動，時速約28公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，正在菲律賓東面海域的銀杏，會往西北方向移動， 到星期三至四（11月6日至7日）增強成強颱風並大轉彎，向西方移動，星期五到星期六（11月8日至9日）以颱風級別掠過菲律賓，逼近本港400公里範圍。

銀杏吹襲香港概率。（天文台）

歐美模式預測銀杏路徑 另有熱帶氣旋近逼日本

根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，銀杏會在星期五至六（11月8日至9日）掠過菲律賓進入南海中部，結構巨型；隨後銀杏往西方移動，逼近海南島和越南。

即睇GFS最新銀杏路徑預測（Windy.com）▼▼▼

根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，銀杏會在星期五至六（11月8日至9日）掠過菲律賓進入南海中部，結構巨型；隨後銀杏往西方移動，逼近海南島和越南。（GFS／Windy.com）

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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有相似預測，但銀杏路徑及強度稍有不同。ECMWF另預測，下星期三（11月13日）菲律賓東面海域會再有1個巨型熱帶氣旋，往日本方向移動。

即睇ECMWF最新銀杏路徑預測（Windy.com）▼▼▼

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有相似預測，但銀杏路徑及強度稍有不同。ECMWF另預測，下星期三（11月13日）菲律賓東面海域會再有1個巨型熱帶氣旋，往日本方向移動。（ECMWF／Windy.com）

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不過目前為時當早，各地天氣預測模式都只能當作參考。

天文台預測未來九天暫最高吹6級風

本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫22°C至29°C，暫時最高吹6級風。