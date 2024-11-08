颱風銀杏│天文台今發1號風球　將闖港400公里　會否掛更高看3因素

【銀杏／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫】天文台表示，熱帶氣旋銀杏已進入本港800公里範圍，隨着銀杏逐漸靠近華南沿岸，天文台會在今日（11月8日）中午12時至下午3時之間發出一號戒備信號]；在銀杏及東北季候風的共同影響下，周末期間廣東沿岸有幾陣驟雨，離岸及高地風勢頗大及海有湧浪；由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地風力變化。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，銀杏到星期六至星期日（11月9日至10日）以強颱風級別進入本港400公里範圍，之後大轉彎往西南方向移動，逐漸遠離。



本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫20°C至30°C，暫時最高吹7級風。



熱帶氣旋銀杏會在未來一兩日橫過南海北部，但其強度仍存在變數。

天文台預測銀杏周日闖港400公里範圍

上午10時，強颱風銀杏集結在東沙之東南約360公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海北部。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，銀杏到星期六至星期日（11月9日至10日）以強颱風級別進入本港400公里範圍，之後大轉彎往西南方向移動，逐漸遠離。

即睇天文台最新銀杏路徑預測▼▼▼

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，銀杏到星期六至星期日（11月9日至10日）以強颱風級別進入本港400公里範圍，之後大轉彎往西南方向移動，逐漸遠離。

銀杏吹襲香港概率。

天文台預測未來九天暫最高吹7級風

本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫20°C至30°C，暫時最高吹7級風。

按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫20°C至30°C，暫時最高吹7級風。（天文台）

不過目前為時當早，各地天氣預測模式都只能當作參考。