颱風銀杏│天文台今發3號風球　最高8級風　會否掛8號風球看3因素

【銀杏／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫】天文台表示，銀杏今早維持超強颱風強度並開始採取較為西北路徑移動，逐漸靠近華南沿岸，而其外圍雨帶亦正開始影響廣東沿岸。銀杏的環流緊密，在銀杏及東北季候風共同影響下，其強風區會逐漸影響珠江口一帶，預料本港風力會在今日稍後增強，高地間中達烈風程度。天文台會在下午3時至6時之間改發三號強風信號。



天文台又說，按照現時預測路徑，銀杏會在明日（11月10日）早上於本港以南約300多公里外掠過，預料熱帶氣旋警告信號仍要在明早維持。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，銀杏星期六以超強颱風級別進入本港400公里範圍，星期日進一步靠近香港，但會減弱成強颱風，之後大轉彎往西南方向移動，逐漸遠離。



至於會否出8號風球甚至更高信號，視乎銀杏路徑、強度及對香港的影響。



本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫23°C至30°C，暫時最高吹8級風。



熱帶氣旋銀杏會橫過南海北部，並在今日逐漸靠近華南沿岸。

天文台預測銀杏港約300公里外掠過

上午9時，超強颱風銀杏集結在香港以南約390公里，即在北緯18.8度，東經114.8度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，銀杏星期六以超強颱風級別進入本港400公里範圍，星期日進一步靠近香港，但會減弱成強颱風，之後大轉彎往西南方向移動，逐漸遠離。

銀杏吹襲香港概率。（天文台圖片）

天文台預測未來九天暫最高吹8級風

本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫23°C至30°C，暫時最高吹8級風。

天文台九天天氣預報

不過目前為時當早，各地天氣預測模式都只能當作參考。