颱風銀杏│天文台明發1號風球　將闖港400公里　會否掛更高看3因素

【銀杏／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫】銀杏已增強為超強颱風。天文台表示，根據現時預測，銀杏會在今日（11月7日）掠過呂宋北部一帶，並在今晚午夜前後進入本港800公里範圍。隨著銀杏逐漸靠近華南沿岸，天文台會在明日（11月8日）中午12時至下午3時之間發出一號戒備信號；在銀杏及東北季候風的共同影響下，周末期間廣東沿岸有幾陣驟雨，離岸及高地風勢頗大及海有湧浪；由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地風力變化。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，銀杏會在星期五（11月8日）以強颱風級別進入本港800公里範圍，到星期六至星期日（11月9日至10日）以強颱風級別進入本港400公里範圍，之後大轉彎往西南方向移動，逐漸遠離。



本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫20°C至30°C，暫時最高吹7級風。



熱帶氣旋銀杏會在未來兩三日橫過南海北部，但其強度仍存在變數。

天文台預測銀杏周日闖港400公里範圍

正午12時，超強颱風銀杏集結在馬尼拉之東北偏北約470公里，預料向西移動，時速約14公里，掠過呂宋北部一帶。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，銀杏會在星期五（11月8日）以強颱風級別進入本港800公里範圍，到星期六至星期日（11月9日至10日）以強颱風級別進入本港400公里範圍，之後大轉彎往西南方向移動，逐漸遠離。

即睇天文台最新銀杏路徑預測▼▼▼

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，銀杏會在星期五（11月8日）以強颱風級別進入本港800公里範圍，到星期六至星期日（11月9日至10日）以強颱風級別進入本港400公里範圍，之後大轉彎往西南方向移動，逐漸遠離。

天文台預測未來九天暫最高吹7級風

本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫20°C至30°C，暫時最高吹7級風。

按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫20°C至30°C，暫時最高吹7級風。（天文台）

不過目前為時當早，各地天氣預測模式都只能當作參考。