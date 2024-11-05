石硤尾現問路黨！要求拎手機Google地址險被搶 網民教1招保不失
撰文：喬納森
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遇到途人問路，很多人也樂於助人提供協助。不過早前有港男在網上分享友人被問路時遇上壞人經歷。他指朋友在石硤尾街頭被途人問路，對方要求他拿出手機在Google Maps上找地址，此時途人竟想搶走友人的手機，幸好友人手快捉得緊幸保不失。男網民於是在網上發文，呼籲大家如被人問路「要醒十二分精神」小心為上。
網民在帖文下留言，有人認為賊人也未免太猖狂，「通街都有CCTV都有問路黨」、「講咩語言啊？」。有人分享類似經歷「我喺中環遇過，鬼佬嚟，我都心感不妙，直接話唔識，冇拎手機岀嚟」，亦有人教1招保不失。
有港男早前在Threads發文提醒小心「問路黨」，他指朋友早前在石硤尾街頭被途人問路，途人提出要求「叫我朋友攞手機出嚟幫手Google Maps，突然一隻手想搶走部手機」，幸好友人手快捉得緊幸保不失。樓主於是發文「大家最近俾人問路，真係要打醒十二分精神」，希望大家小心為上。
帖文引來不少網民留言，有人認為賊人也未免太猖狂，「通街都有CCTV都有問路黨」、「講咩語言啊？」、「唔識我就會答唔識，唔會幫佢Google」、「我用手機繩斜孭在上身。無人會埋手」。
有人分享類似經歷，「我喺中環遇過，鬼佬嚟，我都心感不妙，直接話唔識，冇拎手機岀嚟」。有人提出可以這樣做避免損失「每次被問路，我都叫佢拎佢部電話岀嚟開Google Maps，或者叫佢自己睇map，咁都唔識就返屋企吧啦」。
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