在港搭的士別做這2件事？司機狂罵內地客影片瘋傳：你搭唔起㗎！

在香港乘搭的士千萬不要做這2件事？內地抖音近日瘋傳影片，見到有內地客來港乘搭的士時，因坐車頭及開導航問題被司機不斷譏諷責罵，「係要坐車頭做咩啫？係咪好鍾意玩揸車？好好睇咩香港啲風景？」，又「寸爆」指「找錢啦！你（內地客）搭唔起㗎！」。內地客支付車資下車後，司機仍未收斂，最終雙方不歡而散，內地客則拍下車牌及司機樣貌放到抖音公審。



影片引來網民熱議，大部份人都批評的士司機行為離譜，「司機衰格到不得了！」、「冇乜必要，都唔好坐的士，太多規矩」、「仲話優質的士」。但也有的士行家認為司機態度情有可原，「1個人搭的（士），要在車頭，不喜歡。人多冇問題。揸咁耐的士只有國內人喜歡咁，不論男／女」、「大陸客乞人憎三寶，佢中咗兩款」。



有內地客來港乘搭的士時，因坐車頭及開導航問題被司機不斷譏諷責罵。（抖音影片截圖）

內地客坐車頭、開導航被的士司機責罵

有內地女星期日晚上11時許於內地抖音上載1段影片，講述在香港乘搭的士不愉快經歷，形容「奇怪的遭遇又增加了」。她表示，當時一行3人背着雙肩包，從旺角睿景酒店坐的士前往西九龍高鐵站，上車後1人坐副駕駛座，2人抱着袋坐在後座。

有內地女於抖音上載影片，講述在香港乘搭的士不愉快經歷。（抖音影片截圖）

遇塞車開導航即被司機罵

駛到「高架（架空道路）」時，由於看見很多地方塞車，朋友問還要多久，樓主於是打開導航查看，詎料司機便開始責罵她們，「我一開始好好跟他解釋讓他別多心，不要那麼敏感，我沒有懷疑他繞路，我只是想看看還要多久，順便想告訴朋友他在香港地圖的哪個位置。結果他愈罵愈難聽，因為我2個朋友都聽不懂粵語所以全程沒有說話」。

樓主上載的影片長1分23秒，經過剪輯。一開始就聽到的士司機不滿表示，「搭嗰幾廿蚊短途的士，仲要懷疑個司機兜路」，樓主回應「我幾時懷疑你兜路先？我坐個車，我開我自己導航有咩錯先？」。

的士司機不滿表示，「搭嗰幾廿蚊短途的士，仲要懷疑個司機兜路」。（抖音影片截圖）

司機斥責：最憎你哋坐車頭

司機隨後批評，「你哋啲內地人搭的士啊……我哋啲香港的士司機啊，最憎你哋坐車頭，好好睇咩風景？咁鍾意玩單車我租畀你啦，1,000蚊個鐘，揸飽佢啦」。樓主反駁「咁之後有人坐你車頭，你可以拒絕㗎？」，司機反嗆「後面無位畀你坐咩？係要坐車頭做咩啫？係咪好鍾意玩揸車？睇咩風景啫？好好睇咩香港啲風景？」。

樓主聞言說，「人哋坐上嚟之前你無講喎，你可以同人講你唔好坐車頭。你今日心情唔好唔好搵啲乘客出氣好唔好？」，司機否認找乘客出氣，強調係你哋有問題啊！」。樓主追問「我哋有咩問題先？唔畀錢定係點樣？」，司機只說「後便唔好坐咩？」。

的士到達目的地後，樓主一行人支付車資，司機仍不忘「寸爆」指「找錢啦，你搭唔起㗎！」。（抖音影片截圖）

司機嗆：你搭唔起㗎！

的士到達目的地後，樓主一行人支付車資，司機仍不忘「寸爆」指「找錢啦，你搭唔起㗎！」。樓主一行人離開車廂，但司機沒有收斂，譏諷「我租畀你啦！1,000蚊個鐘啊！玩揸車啦！」。雙方不歡而散，樓主於是拍下車牌及司機樣貌，放到抖音公審。

樓主一行人離開車廂，司機譏諷「我租畀你啦！1,000蚊個鐘啊！玩揸車啦！」。（抖音影片截圖）

雙方不歡而散，樓主於是拍下車牌及司機樣貌，放到抖音公審。（抖音影片截圖）

網民斥的士司機離譜：衰格

大部份網民看過影片都指摘的士司機行為離譜，「司機超衰！我喺香港我都開Google Maps去睇下條路點樣行啦，而家現在嘅司機衰格都不得了！」、「冇乜必要，都唔好坐的士，太多規矩……」、「所以點解的士近年難咗揾食，自己申請，年代唔同拉，畀少少服務啦」、「點解啲司機咁X樣，可以唔好揸，真係影衰晒我哋呢行」、「揸車搵食，冇必要同客嘈！有哂車牌自己又上鏡！攞嚟出醜」。也有網民疑惑「點解唔鍾意人坐車頭？」。

但也有的士行家認為司機態度情有可原，「1個人搭的（士），要在車頭，不喜歡。人多冇問題。揸咁耐的士只有國內人喜歡咁不論男／女」、「大陸人文化，坐車頭係尊重司機，不過我唔係好buy，如果單打獨鬥，我會請佢坐返後面，話佢聽香港咁樣係尊重乘客」、「大陸客乞人憎三寶，佢中咗兩款。死都要坐車頭、大大聲開導航，仲有1款係去邊度唔講，隊部電話埋黎畀你叫你自己睇」、「坐車頭已經有問題，開導航嘈到個司機揸唔到車就更加有問題」。