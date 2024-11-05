心急女觀塘道行出馬路險被巴士撞　驚險過程瘋傳網民鬧：害人害己

工業區多貨車出入，行人經過工廈出入口時要額外留神免生意外。不過有港男在網上發片，拍下觀塘工業中心觀塘道位置，貨車正駛入，霸了行人路及1條行車線，有心急港女繞過貨車後面並行出行車線，剛好有巴士在她身旁駛過，情況驚險萬分。同時有大媽亦從貨車頭「攝」出來，行為同樣危險。港男於是在網上公審這種高危行為，隨是害人害己。



帖文一出即被瘋傳，引來不少網民議論紛紛，有人鬧爆「而家好多後生仲帶埋headphone（耳筒），乜都唔理，耷低頭就過馬路大安旨意」、「真係可以睇都唔睇就行，遇個件行行吓望都唔望突然間行落慢線，砵佢落車XX埋佢果下佢眼尾都冇望過後面」、「架車唔入晒去，我都唔會過，點知架車會唔會後流，撞到入車底司機都可能唔知」。



港男在網上發片，拍下觀塘工業中心觀塘道位置，有少女不顧安危走出馬路。（影片截圖）

有港男在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上發布影片，題為「差少少，遲七日先返屋企」。從影片可見，在觀塘工業大廈的觀塘道出入口，有貨車正駛入，佔用了行人路及旁邊的1條行車線，有穿灰衣及揹白色斜孭袋少女，疑心急繞過貨車後面前行，當她站出了行車路時，旁邊正有1部巴士正從後駛過她身旁，兩者只有不足1尺距離，情況十分驚險。

而另一邊廂，貨車的車頭亦有一名大媽經過車頭左方「攝」出來前行，接着貨車便向前駛入工廈，大媽的行為也讓人捏一把冷汗。樓主認為這些途人沒有危機意識，隨時累人累己。

不少網民看過影片後也留言鬧爆，認為少女的行為十分危險，「個心離一離」、「觀塘好多人都係咁，完全唔望車」、「佢真係想頭七先至返屋企喎」、「貨車溜後就大鑊，一啲安全意識都無，害己害人」、「完全唔駛望下右邊有無車行，好似一定要讓佢咁」、「長車入觀工係要好小心，要差唔多偷半條線，又人多行要睇人，呢個女人真係好彩」。

有網民亦投訴不少行人缺乏安全意識，「而家好多後生仲帶埋headphone（耳筒），乜都唔理，耷低頭就過馬路大安旨意」、「真係可以睇都唔睇就行，遇個件行行吓望都唔望突然間行落慢線，砵佢落車XX埋佢果下佢眼尾都冇望過後面」、「架車唔入晒去，我都唔會過，點知架車會唔會後流，撞到入車底司機都可能唔知」。