走失龜？巴士驚見烏龜　乘客交給車長　網民1原因推斷：未必棄養

不小心遺留物品在公共交通工具上時有發生，但最近1名女子在網上發文，表示其友人竟在巴士上意外撿到1隻烏龜，由於不知道是有人棄養，還是「失龜」，乘客只好將烏龜交給巴士車長。不少網民紛紛留言，有人批評是有心人刻意將烏龜留在車上並離開，但也有人根據烏龜的整潔程度，推斷是烏龜走失。



1名女子在網上發文，表示其友人竟在巴士上意外撿到1隻烏龜。（facebook圖片）

該名女子在facebook群組「失物報告/認領」發文，表示其友人早前乘坐968號巴士時，竟發現1隻烏龜，車上卻不見牠主人，只好交給巴士車長。據樓主上傳的照片顯示，1隻約手掌般大的烏龜被放在樓主朋友的大腿上。

帖文引來不少網民討論，部份網民慨嘆「龜都有棄養」、「有心漏底」、「好慘，咁樣棄養」，不過也有人認為主人不小心「走龜」，「相信唔係棄養，好可能是走龜」、「隻龜未必係棄養，好有可能係小主人帶出門返學，放衫袋、背袋走龜」、「都企企理理，應該係走龜」。另外，有網民就笑言樓主應成為烏龜的新主人，或可帶來財運，「自來龜富呀！梗係自已養啦」、「我都喺街執過，又乖又得意」、「執雞經常有，執龜就真係罕（見）！」、「人哋龜仙人已經六十歲啱啱攞咗樂悠卡」、「佢想搭車返屋企，點知俾人愈拎愈遠」。