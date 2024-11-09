赴土耳其植鬍失敗！24歲男崩潰自殺　驚揭操刀「醫生」是地產經紀

有人為了令外表更美觀，會進行毛髮移植手術。然而，法國1名24歲男子卻在鬍鬚移植手術失敗後自殺。該男子今年3月前往土耳其進行植鬍手術，抽取頭髮毛囊移植至下頜部，可惜手術失敗，鬍鬚生長斑駁不自然之外，面部還腫成方形。而且他每晚因灼痛難以入眠，精神及身體均受創，因而進行相關調查，並有驚人發現，原來為他操刀手術的其實是假扮成外科醫生的地產經紀！最終男子患上了「軀體變形障礙」（Body dysmorphic disorder），因外觀陷入情緒困擾，在手術後3個月自殺身亡。



法國24歲男子馬修於土耳其進行鬍鬚移植手術失敗，身心受創，並患上了「軀體變形障礙」，於手術後3個月自殺身亡。（網上圖片）

綜合外媒報道，在法國修讀商科的24歲男學生馬修（Mathieu Vigier Latour），曾透過網上尋找受政府衛生部門認證的醫療機構，以進行鬍鬚移植手術，抽取頭髮毛囊移植至下頜部。但他最後決定於今年3月前往土耳其伊斯坦堡進行植鬍手術，手術費為1,300歐元（約10,905港元），僅為法國相關手術費用的五分之一。手術過程需先從馬修頭部後方及左側取出4,000個頭髮毛囊，並移植到其臉上。

然而手術結果卻令馬修痛苦莫及，他整個頭臉部異常灼痛，甚至疼得無法入睡。而且本來頭髮濃密、外形不俗的馬修還變得「面目全非」，不僅鬍鬚長得參差斑駁、生長角度極不自然，還失去了不少頭髮，就連臉部下方也腫成方形。

馬修手術後的鬍鬚長得參差斑駁，生長角度極不自然。（網上圖片）

操刀者並非專業醫生

雖然診所報稱有土耳其健康部門開出的執照，然而馬修手術後卻發現，操刀其植鬍手術的人根本不具有專業醫療資格，事實上只是1名假扮成外科醫生的地產經紀。

據馬修的父親雅克（Jacques Vigier Latour）所言，植鬍手術失敗令馬修身心受創。馬修的家人在法國尋找合資格的專家為馬修進行修復不果後，在比利時找到1名毛髮移植專家德夫羅耶（Dr. Jean Devroye）。德夫羅耶發現馬修頭皮無法復原，而被移除的4,000個毛囊中，有1,000個因操作失當受損，已經不會再長出毛髮，且馬修的疤痕將是永久的。

馬修手術後，臉部腫成方形，且一直灼痛難忍。（網上圖片）

雅克指馬修得知真相後，出現嚴重的容貌焦慮，並患上了「軀體變形障礙」（Body dysmorphic disorder），難以抑制地擔憂外表缺陷，並強烈認為自己「很醜」，終陷入惡性循環，精神狀況每況愈下。最終在6月9日，馬修在巴黎住所內結束自己的生命。

雅克痛失愛兒，卻並不打算訴諸法律，只是在媒體採訪時透過馬修經歷，提醒其他想進行毛髮移植的人要了解低成本醫療風險，及呼籲各地政府嚴格監管醫療保健體系。

（綜合）

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