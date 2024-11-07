鄰居訂12箱礦泉水！請送貨員爬樓梯搬上4樓　終被咁報復笑爆全網

真是累死人！台灣有網民於社交平台分享，指鄰居每個月都會網購多箱礦泉水，並請送貨員爬樓梯送上4樓，日前對方再次下單礦泉水，他出門時發現載有礦泉水的紙箱被堆高至門鈴位置，若然該住戶要進出，先要將紙箱移開，故笑稱「我願稱之為送貨員的報復」。



有網民就好奇該住戶要怎樣出入，「人在家裏的話，到底要怎麼開門」、「我感覺到的是一股怨氣」；亦有人批評對方缺乏同理心，「這麼會喝，買一台飲水機很難嗎？」、「雖然客人有消費的權利，但每個月都買這種重貨，讓送貨員上樓多次吃足苦頭」。



台灣有住戶網購12箱礦泉水，並要送貨員爬樓梯搬上4樓。（FB「爆料公社」圖片）

鄰居網購12箱礦泉水

台灣媒體報道，當地有民眾於facebook群組「爆廢公社」發文，笑言「我願稱之為送貨員的報復」。從其上傳的2張照片所示，有住戶的門外擺放共12箱飲用水，驟眼看並無不妥，只是上門送貨，不過細心留意便會發現，大量紙箱被堆高至門鈴位置，若然該住戶要入屋，必定要將所有紙箱先行移開，才能打開鐵閘。

樓主補充，居住在其隔壁的鄰居每個月都會於網購平台購買多箱礦泉水，同時要求送貨員送上4樓，上個月是10箱，今個月則是12箱，他計算若送貨員1次搬運3箱礦泉水，亦要爬樓梯4次才能全部搬完，故替對方感到可憐，「那不是等於爬了12樓！」，又笑稱「送貨員終於忍不住了」。

送貨員將多個紙箱堆高至門鈴位置，住戶恐難以出入。（FB「爆料公社」圖片）

網民：好想看怎麼開門

帖文一出瞬間掀起網民熱議，有人好奇住戶要怎樣出入，「就放門口沒錯啊」、「好想看怎麼開門喔」、「我感覺到的是一股怨氣」、「人在家裏的話，到底要怎麼開門」、「結果住戶更狠，申請退貨重買」。有送貨員則表示要搬運多箱礦泉水都不是問題，「這不是層數的問題，而是價格，只要價格到位我親口餵都行」。

不過許多人就覺得涉事住戶太自私，「這麼會喝，買一台飲水機很難嗎？」、「蠻缺德的」、「雖然客人有消費的權利，但每個月都買這種重貨，讓送貨員上樓多次吃足苦頭，真的應該將心比心」、「怎麼好意思要人送上4樓還沒電梯的，是我就請他放一樓，自己再慢慢搬了」。

（facebook）