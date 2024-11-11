紙盒藏屍驚魂！驚見女子躺平被綑綁　民眾焦急報案　真相曝光

台灣發生紙盒藏屍驚魂！桃園市有民眾發現巷口1個可疑紙皮箱，有1具人形物體被繩綑綁，以為發生命案，於是通知當地里長，里長到場了解發現老婦，於是鬆開對方及報案，警員到場調查，發現原來是1名老婦懷疑因病厭世，一時鑽牛角尖，用繩索及膠帶纏繞頸部和口鼻企圖輕生，消防和救護到場，安排老婦入院，最終老婦獲救大致無礙。



民眾發現巷口1個可疑紙皮箱，有1具人形物體被繩綑綁，以為發生命案，於是通知當地里長。（彭士益instagram圖片）

平鎮區福林里長彭士益在instagram交代事件，事發本年11月6日早上，接到民眾電話稱「有人死在巷口」，彭聞訊衝往現場，見到1個可疑紙皮箱，開箱發現1位老婦「鼻子嘴巴被膠帶纏繞著，脖子被繩子綑綁」。

彭嘗試叫醒對方，老婦眼皮微微顫抖，於是鬆開膠帶，取出塞進鼻子的棉花，同時大叫要求鄰居遞上剪刀解繩，彭報案求助，「感恩上天，阿婆救回來了」。

平鎮區福林里長彭士益到場了解發現老婦，於是鬆開對方及報案，最終老婦送院獲救大致無礙。（彭士益facebook圖片）

據了解，該名78歲鍾姓婦人罹患末期肝癌，而且有擴散跡象，因年紀太大而無法接受化療，於是試圖自盡，疑因體力不支，奄奄一息走到巷口躺下，幸及時獲救，情況尚算穩定。

桃園市政府消防局向當地傳媒表示，11月6日上午7時35分許接獲報案，在平鎮區學園街有民眾受困紙箱內，頸部和口鼻被繩子和膠帶纏繞，消防接報到場，女事主保持清醒，救護人員即場進行治理，將她送往桃園國軍總醫院，以進行進一步治療，成功救回一命。

平鎮警分局派員到場調查，初步排除外力介入，正翻查附近閉路電視，以及查問家人和附近居民，以釐清案情。

（綜合）