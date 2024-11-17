家人控制慾強　女大生想先斬後奏搬走怕翻面　網民指要滿足1條件

不少大學生畢業後想搬離父母獨自生活。有準畢業生日前分享，想在有穩定經濟能力下搬出去住，自己靠獎學金、補習等已儲到6位數積蓄，其家人的控制慾很強，她和家人尤其後母關係欠佳，曾試探式提出想搬走，家人只是回應「好好哋點解唔繼續喺度住」，她考慮「先斬後奏」搬走，但擔心會和家人反面。網民建議樓主「有能力就先斬後奏」，認為「搬出來爭執少好多」。



樓主想搬走，但不想跟家人關係一刀兩斷。（示意圖/Unsplash)

女大生存6位數儲蓄想搬走

樓主近日在Dcard討論區發文，以「點同屋企人講搬出嚟住」為題，表示自己現就讀大學最後1年，希望在有穩定經濟能力下搬離父母家。自大一起家人已無發零用錢，她靠獎學金、補習及實習薪金過活，並存到6位數儲蓄，亦打算繼續進修。她認為自己已有獨立生活能力，洗衫煮飯不成問題，有在荷蘭留學2個月的獨立生活經驗。

樓主透露家人控制慾很強，上大學仍要定時「報備」，「屋企後母亦同我關係由細到大都唔好，中學試過有家暴搵咗學校社工介入調停先冇事」，大學時接受過輔導，意識到繼續和家人同住會損害心理健康。她曾提出想搬走，未料家人反問「好好哋點解唔繼續喺度住」。

港青就好奇可否「先斬後奏」搬出去，而「同屋企仲Keep到關係？」因為他不想跟家人關係一刀兩斷。（示意圖/Unsplash)

考慮先斬後奏 憂與家人反面

樓主好奇「先斬後奏」搬出去後，能否「同屋企仲Keep到關係？」，她不想因此和家人關係一刀兩斷，希望網民提供意見。

網民認為她如果經濟獨立，大可自斬後奏搬走，「首先要睇自己應唔應付到，ok嘅話就先斬後奏，自己住好爽」、「個人認為唔需多講，直接打包走人」、「成年人有自己獨立思想又自立到，想搬出去使咩解釋」、「報警係其中一個concern，你只要唔係失蹤，去到天涯海角佢哋都冇你辦法」。有「過來人」就提醒，無商量好就搬走的確會影響家庭關係，「依家同屋企人一年冇講過嘢」、「我都反晒面搬過出去一年半，基本一年後佢地態度就會軟化」。

（Dcard）