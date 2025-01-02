身份證號碼字母藏暗號！A字頭必然係長者　S字頭後生過V字頭？

身份證號碼是獨一無二的編號，原來身份證的英文字母藏有秘密暗號，「A字頭」持有人必然是長者，但英文字母並非一定代表年齡大小，例如「S字頭」的持有人就比「V字頭」的持有人更年輕，而其他英文字母都各有代表意思，背後全部有得解！



身份證號碼是獨一無二的編號，當中藏有不少訊息。（政府宣傳圖片）

【身份證號碼字母解說】A：第一批身份證，由1949至62年簽發，持有人多出生於50年代前。（香港01製圖）

【身份證號碼字母解說】B：由1955至1960年在市區辦事處簽發的身份證。（香港01製圖）

【身份證號碼字母解說】C：由1960至1983年在新界辦事處簽發的身份證，持有人多於1946至1971年在香港出生。（香港01製圖）

【身份證號碼字母解說】D：由1960至1983年在港島辦事處簽發的身份證，持有人多於1946至1971年在香港出生。（香港01製圖）

【身份證號碼字母解說】E：由1955至1969年在港島辦事處簽發的身份證，持有人多於1946至1962年在香港。（香港01製圖）

【身份證號碼字母解說】G：由1967至1983年在九龍辦事處簽發的身份證，持有人多出生於1956至1971年。（香港01製圖）

【身份證號碼字母解說】K：由1983年3月28日起至1990年7月31日期間首次登記身份證的人士，持有人多於1972至1979年出生。（香港01製圖）

【身份證號碼字母解說】M：由2011年8月1日起首次 登記身份證的人士，持有 人多於2000年起在香港 境外地點出生。（香港01製圖）

【身份證號碼字母解說】N：持該身份謐人士所報稱的姓名自首次登記之後，曾經更改。（香港01製圖）

【身份證號碼字母解說】O：持證人士報稱於外國出生。（香港01製圖）

【身份證號碼字母解說】P：由1990年8月1日至2000年12月27日期間首次登記身份證的人士。（香港01製圖）

【身份證號碼字母解說】R：由2000年12月28日至2011年7月31日期間首次登記身份證的人士。（香港01製圖）

【身份證號碼字母解說】S：由2005年4月1日起於香港登記出生的人士。（香港01製圖）

【身份證號碼字母解說】V：由1983 年 3 月 28 日至 2003 年 8 月 31 日期間，獲簽發簽證身份書的 11 歲前以下兒童。（香港01製圖）

【身份證號碼字母解說】W：由1989 年 11 月 10 日至 2009 年 1 月 1 日期間，首次登記身份證的外籍勞工及外籍家庭傭工。（香港01製圖）

【身份證號碼字母解說】Y：由1989 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月期間，於香港登記出生的人士。（香港01製圖）