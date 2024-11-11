港鐵月台情侶激吻片瘋傳！男kiss中做這事震驚網民：時間管理大師

【港鐵／不雅影片】有甚麼事竟然比熱吻更重要？本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵尖沙咀站月台有1對情侶在嘴對嘴激烈親吻，持續十多秒仍在纏綿。然而就在女方「忘我」熱吻之時，男方竟取出手機在女方身後分心調校鬧鐘，邊吻邊操作手機，畫面震驚全網。



網民看過影片都議論紛紛，形容「好癲」，又猜測該名男子是「真‧時間管理大師」；也有人估計男方邊吻邊校鬧鐘原因，笑言「Record 定，分分鐘破健力士世界紀錄『咀得最長時間』」、「出租大叔等夠鐘收工」。不過也有網民批評男方的行為離譜，對女方「零尊（零尊重）」，「專心真係好重要」。



本港網絡瘋傳1段影片，港鐵尖沙咀站月台有1對情侶在激烈親吻，但男方卻在使用手機調校鬧鐘。（影片截圖）

港鐵月台情侶激吻 男方舉動震驚網民

有網民周日（11月10日）於社交平台threads發布影片，留言問「咩情況底下要一路make out（親熱）一路校鬧鐘」。

影片長13秒，見到港鐵尖沙咀站月台幕門位置，有1對情侶在嘴對嘴纏綿激吻，旁若無人，當中穿黑色長裙的女方，正陶醉地與男方雙唇交戰，甚至舉手扶着男方的項，打側頭部似進入「忘我」陶醉境界。惟男方似乎未能「專心一意」，親吻期間竟取出手機靜靜地在女方身後調校鬧鐘，持續十多秒仍未完成。不過，女方似乎未有察覺男方正在「分心」。

該對情侶在港鐵月台激吻，其間男方相當不專心，竟邊吻邊調校鬧境。（影片截圖）

網民：時間管理大師

影片引來網民熱議，直言「好癲」、「真‧時間管理大師」、「高手」。也有人估計男方邊吻邊校鬧鐘原因，笑言「可能佢係ptbf（兼職男友），要提自己幾時落鐘」、「出租大叔等夠鐘收工？」、「香港人由細到大都以multitasking見稱」、「錫夠未呀，等我校個鬧鐘扮電話響先」、「佢哋一齊練緊閉氣吖嘛，梗係要校鬧鐘啦」、「Record定，分分鐘破健力士世界紀錄『咀得最長時間』」、「分秒必爭呀大佬，香港人時間就是金錢」。

男子在親吻時調校鬧境，網民批評他不尊重女方。（影片截圖）

網民：這男的不怎麼認真

不過也有網民批評男方離譜，「這男的不怎麼認真」、「零尊」、「想知條女見到條片會發生咩事」、「專心真係好重要」。另有網民認為公眾地方應顧及旁人感受，不宜過分親熱，「大庭廣眾好心唔好做呢啲野啦」、「比較想知點解等車要打車輪」。