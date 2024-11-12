店舖找續疑出蠱惑　澳門幣$10當$100港幣　網台主持：一定要小心

收到找續時，最好還是當面點算清楚，以保障自己。最近網台D100主持，網名「潘小文」在社交平台發文，表示日前購物時收到澳門幣10元紙鈔，疑有商家在找續時魚目混珠，將其當成港幣100元找錢，由於是事後才發現，她也無從得知是哪家商店「出蠱惑」，只好發文提醒其他網民，「買嘢嘅時候，找續一定要小心睇清楚」。



「潘小文」表示日前購物時收到澳門幣10元紙鈔，疑有商家在找續時魚目混珠，將其當成港幣100元找錢。（facebook圖片）

樓主在facebook專頁「娛樂小奶媽 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴•𝗧𝗵𝗲 𝗟𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝗡𝗮𝗻𝗻𝘆（小文）」上發文，表示早前買東西時，疑似有商家存心欺騙，以澳門幣10元紙鈔，代替港元100元紙鈔找續，她事後拿出所有現金一看，才發現該張澳門鈔票，直呼「唔知幾時中咗」。她又在文中提醒其他網民，稱收到找續時應多加留神，「買嘢嘅時候，找續一定要小心睇清楚，時勢唔好，壞蛋特別多」。

帖文引來網民熱議，有人表示澳門的10元紙鈔與香港的100元「紅衫魚」非常相似，所使用的紅色大致相同，只是澳門幣10元較港幣100元的面積小一些，「10蚊，其實細張啲，同香港10蚊紙差唔多Size」、「唔當面點冇仇報」、「蝕咗90蚊」、「現在騙案陳出不同」、「通常年尾時候都好多假銀紙，不過妳呢張假得誇張」、「好彩在澳門可以用，留下去澳門用，蝕少啲」。

不過，也有網民分享過去的受騙經歷，「我試過收到一個 5 蚊，原來係 3 個一蚊用超能膠黐埋，兩面都係紫荊花。厚度接近，咁就呃多人兩蚊」，部分人則認為避免使用現金消費，以免受騙，「冇用現金好耐」、「只有盡量少用現金」。