桃芝風球｜3號風球至少維持到晚上11時　會否掛8號風球看3因素

【桃芝／萬宜／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫／8號風球】熱帶氣旋桃芝逼近，香港本星期又打風！天文台下午2時40分改發三號強風信號。天文台表示，過去數小時，桃芝維持熱帶風暴強度並穩定地靠近廣東沿岸，在其與東北季候風的共同影響下，本港風力正逐漸增強，預料今晚及明日初時離岸及高地達烈風程度，同時，受桃芝外圍雨帶影響，驟雨會增多及有狂風，三號強風信號會至少維持至今晚11時。



熱帶風暴桃芝會在未來一兩日橫過南海北部，移近廣東西部沿岸至海南島以東海域，隨後逐漸減弱，但其減弱速度仍有不確定性。（天文台）

天文台預測桃芝香港150公里左右掠過

根據最新預測，桃芝會在今晚至明早於本港以南150至200公里內掠過，但同時會減弱，是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號，需視乎桃芝在接近珠江口時的減弱程度，其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化。

天文台熱帶氣旋路徑圖

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，桃芝今日（11月13日）進入本港400公里範圍，星期四（11月14日）逼近香港200公里範圍後大轉彎遠離並逐漸減弱。暫時直吹香港機率最高約三成。

按顏色劃分，桃芝暫時直吹香港機率最高約三成。（天文台）

此外，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋天兔會在未來一兩日大致移向呂宋海峽一帶，其後路徑存在變數，較大可能移向台灣以東海域。預料一股達強風程度的東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，下周中期該區氣溫顯著較涼，亦有幾陣雨。同時，位於西北太平洋的熱帶氣旋萬宜有可能在下週初進入南海中北部，受其與東北季候風的共同影響，南海中北部風勢頗大。

天文台暫預測未來九天最高吹8級風

本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫21°C至29°C，暫時最高吹8級風。