桃芝風球｜天文台明發3號風球　最高8級風　會否掛8號風球看3因素

【桃芝／萬宜／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫／8號風球】熱帶氣旋桃芝逼近，香港本星期又打風！天文台表示，過去數小時，桃芝穩定地向西北方向移動。按照現時預測路徑，桃芝今日大部分時間仍與本港保持約400公里或以上的距離，與其相關的強風仍未影響珠江口一帶，一號戒備信號會至少維持至午夜12時。



隨着桃芝靠近華南沿岸，在其與東北季候風的共同影響下，該區的風力會逐漸增強。天文台會考慮在明日（11月13日）日間改發三號強風信號。



熱帶氣旋桃芝會在今明兩日橫過南海北部，移向廣東西部沿岸至珠江口一帶。（天文台）

天文台預測桃芝香港200公里左右掠過

根據現時預測，桃芝在星期四（11月14日）早上於本港以南200公里左右掠過。天文台會視乎屆時桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

即睇天文台預測桃芝路徑＋風力▼▼▼

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，桃芝星期三（11月13日）以強烈熱帶風暴級別進入本港400公里範圍，星期四（11月14日）逼近香港200公里範圍後大轉彎遠離並逐漸減弱。暫時直吹香港機率最高約三成。（天文台）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，桃芝星期三（11月13日）以強烈熱帶風暴級別進入本港400公里範圍，星期四（11月14日）逼近香港200公里範圍後大轉彎遠離並逐漸減弱。暫時直吹香港機率最高約三成。

按顏色劃分，桃芝暫時直吹香港機率最高約三成。（天文台）

此外，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋天兔會在未來一兩日逐漸增強，大致移向呂宋海峽一帶，其後路徑存在變數，較大可能移向台灣以東海域。此外，熱帶氣旋銀杏會在今日移向越南中部沿岸並消散。

天文台暫預測未來九天最高吹8級風

本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫22°C至28°C，暫時最高吹8級風。