又打風！天文台料桃芝逼港300公里+路徑　會否掛更高風球看3因素

【桃芝／萬宜／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫】超強颱風銀杏漸遠離香港，但另一熱帶氣旋桃芝逼近，香港本星期又打風！天文台表示，根據現時預測，位於呂宋以東海域的桃芝會在明日（11月11日）稍後至星期二（11月12日）初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。



桃芝會在今明兩日移向呂宋一帶並逐漸增強，隨後會進入南海中北部，移向廣東西部沿岸，但其路徑及強度存在變數。（天文台）

天文台預測桃芝逼近香港300公里

天文台指，桃芝將橫過南海中北部，移向廣東西部沿岸，但其路徑及強度存在變數。在東北季候風及桃芝共同影響下，星期三及星期四（11月13及14日）本港天氣不穩定，有幾陣狂風驟雨，風勢頗大及海有湧浪；桃芝屆時或較接近珠江口一帶，但同時可能有所減弱，是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號要視乎桃芝與珠江口的距離、其強度及本地風力變化。

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根據天文台熱帶氣旋路徑圖，桃芝星期一（11月11日）以颱風級別穿過菲律賓，星期二減弱成強烈熱帶風暴，進入本港800公里範圍，星期四（11月14日）更會逼近香港300公里範圍。（天文台）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，桃芝星期一（11月11日）以颱風級別穿過菲律賓，星期二減弱成強烈熱帶風暴，進入本港800公里範圍，星期四（11月14日）更會逼近香港300公里範圍，但之後會大轉彎遠離。暫時直吹香港機率最高兩成。

按顏色劃分，桃芝暫時直吹香港機率最高兩成。（天文台）

歐美預測桃芝後續路徑

美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有相似預測，預計桃芝之後會往海南島方向移動，逐漸減弱消散。

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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）有相似預測，預計桃芝之後會往海南島方向移動。（ECMWF／Windy.com）

即睇GFS最新桃芝路徑預測（Windy.com）▼▼▼

美國全球預報系統亦有相似預測，預計桃芝之後會往海南島方向移動，逐漸減弱消散。（GFS／Windy.com）

天文台暫預測未來九天最高吹7級風

本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫24°C至30°C，暫時最高吹7級風。