桃芝打風｜天文台將發3號風球　最高8級風　會否掛8號風球看3因素

【桃芝／萬宜／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫／8號風球】熱帶氣旋桃芝逼近，香港本星期又打風！天文台表示，桃芝正橫過呂宋，預料會在今晚進入本港800公里範圍，天文台會在今晚8時至午夜12時之間發出一號戒備信號；桃芝會在未來一兩日移向廣東西部沿岸至珠江口一帶，在桃芝與東北季候風的共同影響下，預料該區風勢會逐漸增強及有狂風驟雨，天文台會考慮在明日（11月12日）稍後至星期三（11月13日）初時發出三號強風信號。



桃芝會在今日橫過呂宋，隨後進入南海中北部，移向廣東西部沿岸，但其路徑及強度存在變數。（天文台）

天文台預測桃芝逼近香港300公里

天文台表示，桃芝在星期四（11月14日）或較接近珠江口一帶，但同時可能有所減弱，是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號，要視乎桃芝與珠江口的距離、其強度及本地風力變化。市民請留意天文台的最新天氣預測。

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根據天文台熱帶氣旋路徑圖，桃芝星期一（11月11日）以颱風級別穿過菲律賓，星期二減弱成強烈熱帶風暴，進入本港800公里範圍，星期四（11月14日）更會逼近香港300公里範圍。（天文台）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，桃芝星期一（11月11日）以颱風級別穿過菲律賓，星期二（11月12日）減弱成強烈熱帶風暴，進入本港800公里範圍，星期四（11月14日）更會逼近香港300公里範圍，但之後會大轉彎遠離並逐漸減弱。暫時直吹香港機率最高兩成。

按顏色劃分，桃芝暫時直吹香港機率最高兩成。（天文台）

此外，位於西北太平洋的一個低壓區會在今明兩日逐漸發展，大致移向菲律賓以東海域。

歐美預測桃芝後續路徑

美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有相似預測，預計桃芝之後會往海南島方向移動，逐漸減弱消散。

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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）有相似預測，預計桃芝之後會往海南島方向移動。（ECMWF／Windy.com）

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美國全球預報系統亦有相似預測，預計桃芝之後會往海南島方向移動，逐漸減弱消散。（GFS／Windy.com）

天文台暫預測未來九天最高吹8級風

本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫24°C至30°C，暫時最高吹8級風。