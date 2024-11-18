洗米不慎倒瀉貴價「越光米」　人妻見丈夫咁幫忙被嚇壞：不敢吃了

相信許多人都聽過「3秒定律」，是指食物掉到地上後，只要在3秒內撿起仍可吃用。台灣有家庭主婦就分享，日前準備洗米做飯時，不小心打翻在地，丈夫見狀前來幫忙，不料對方竟使用洗地吸塵機將地上米粒吸起來。她本來打算撿起來，洗乾淨再煮飯，但看到丈夫此舉，嚇得她崩潰稱「現在被機器吸過…有點不敢吃」。



帖文掀起網民兩派意見，有人指樓主丈夫是「豬隊友」，「就算沒進掃拖機，掉地上的我也不會撿起來洗一洗再吃」、「吸塵器內有其他灰塵類，肉眼看不到的細菌」、「節約是美德，但這個真沒必要」。惟另有意見認為米粒還未煮熟，只要再清洗和經過烹調，透過高溫則可殺菌，「米在收成時還不是一樣髒」、「別想太多了，平常我們用的東西也沒乾淨到哪去」。



台灣有人妻洗米時不慎倒瀉在地，丈夫以吸塵器將地上米粒吸起來。（facebook「我愛全聯-好物老實説」圖片）

洗米倒瀉貴價「越光米」

該家庭主婦在facebook群組「我愛全聯-好物老實説」發帖，指很難得買到某牌子的越光米，心想「今天一定要煮超好吃的白米飯」，不料洗米時卻不小心手滑，將米粒全部打翻在地，由於她腰部有傷患，不方便彎腰清理，便請丈夫前來幫忙。

丈夫以洗地吸塵機吸起米粒

樓主及後見一幕被嚇壞，「老公居然給我拿掃拖機器吸！」，她指本來想撿起來，洗乾淨還能吃，但想到米粒曾在洗地吸塵機裏翻滾過，則難以接受，崩潰稱「有點不敢吃」。樓主指自己雖然想珍惜食物，而且考慮這款米價錢並不便宜，對於丈夫這樣幫忙既生氣又難過，問網民「你們覺得這米還能不能吃啊？」。

網民勸別吃：吸塵器有肉眼看不到的細菌

許多網民都認為地上有看不見的細菌，沒必要為了省錢而吃壞肚子，「節約是美德，但這個真沒必要」、「就算沒進掃拖機，掉地上的我也不會撿起來洗一洗再吃」、「吸塵器內有其他灰塵，肉眼看不到的細菌」、「不能吃了，這台（吸塵機）我有，內部管道清不乾淨，保證污染了」、「妳可以不吃，但一定要給老公吃」，樓主綜合眾人意見後，笑稱「我就單獨煮他一人份的」。

不過有留言覺得米粒既然尚未煮熟，只要再經高溫烹調其實仍可食用，「米在收成時還不是一樣髒」、「多洗兩次就好了」、「又不是已經煮過的食物，我是覺得還好」、「經過高溫蒸煮，應該是沒問題的」、「別想太多了，平常我們用的東西也沒乾淨到哪去」、「吸米粒只是小Case，我家人都拿來吸寵物的尿」、「老公幫忙清就很好了」。

（facebook「我愛全聯-好物老實説」）