下星期又有風？天文台料萬宜逼港400公里+路徑　歐美模式驚人發現

【萬宜／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫】11月連環颱風！繼超強颱風銀杏、熱帶風暴桃芝襲港後，或會再有熱帶氣旋「萬宜」進入南海。天文台表示，位於西北太平洋的萬宜有可能在下周初進入南海中北部，受其與東北季候風共同影響，南海中北部風勢頗大。



位於西北太平洋的萬宜有可能在下周初進入南海中北部，受其與東北季候風共同影響，南海中北部風勢頗大。（天文台）

天文台預測萬宜下周二逼近香港400公里

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，萬宜會在星期日至下星期一（11月17日至18日）以強颱風級別穿過菲律賓，星期一左右以颱風級別進入本港800公里警戒範圍，星期二進一步逼近香港400公里範圍，但路徑會偏西北方向。

即睇天文台預測萬宜路徑＋風力▼▼▼

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，萬宜會在星期日至下星期一（11月17日至18日）以強颱風級別穿過菲律賓，星期一左右以颱風級別進入本港800公里警戒範圍，星期二進一步逼近香港400公里範圍。（天文台）

歐美模式預測萬宜後續路徑

美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測萬宜會在下星期穿過或掠過菲律賓進入本港800公里範圍，惟GFS預測萬宜之後會向越南方向移動，ECMWF則預測萬宜會向海南島方向移動。

即睇GFS最新萬宜路徑預測（Windy.com）▼▼▼

美國全球預報系統（GFS）預測萬宜會在下星期掠過菲律賓進入本港800公里範圍，之後會向越南方向移動。（GFS／Windy.com）

即睇ECMWF最新萬宜路徑預測（Windy.com）▼▼▼

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）有相似預測，但預測「萬宜」會在星期五（11月15日）直角轉彎，星期六（11月16日）掠過台灣，之後往日本方向移動。（ECMWF／Windy.com）

天文台暫預測下星期吹6級風

本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，下星期部份日子有雨，氣溫21°C至28°C，暫時最高吹6級風。