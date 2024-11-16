萬宜颱風｜天文台料萬宜下周逼港400公里+路徑圖　最快周一發風球

【萬宜／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫】11月連環颱風！繼超強颱風銀杏、熱帶風暴桃芝襲港後，颱風萬宜正逼近菲律賓，其路徑趨近香港。天文台表示，一股達強風程度的東北季候風會在周日（11月17日）稍後抵達華南沿岸，屆時天文台會視乎本地風力變化考慮發出強烈季候風信號。同時，預料熱帶氣旋萬宜會於周日晚至周一（11月17至18日）初時進入本港800公里範圍，並逐漸靠近華南沿岸，在東北季候風及萬宜的共同影響下，下周一及周二（11月18至19日）該區風勢逐漸增強，天文台屆時會發出熱帶氣旋警告信號。



位於西北太平洋的熱帶氣旋萬宜周日（11月17日）會以強颱風級別穿過菲律賓，然後趨近香港。（天文台）

下周初天文大潮水立特別高

天文台提醒市民，下周初正值天文大潮，水位在晚間漲潮時會升得特別高，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。而周一及周二受東北季候風及萬宜的共同影響，預料海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米。市民請採取適當預防措施。

天文台預測萬宜下周一逼近香港400公里

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，萬宜會在星期六（11月16日）增強成超強颱風，周期日（11月17日）以強颱風級別穿過菲律賓，周一（11月18日）以颱風級別逼近香港400公里，但之後會轉往西南方，往越南方向移動。

即睇天文台預測萬宜路徑＋風力▼▼▼

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，萬宜會在星期六（11月16日）增強成超強颱風，星期日（11月17日）以強颱風級別穿過菲律賓。（天文台）

萬宜吹襲香港概率。（天文台）

預測下周最高吹7級風 氣溫最低19°C

本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，下星期部份日子有雨，氣溫19°C至28°C，暫時最高吹7級風。

天文台九天天氣預報。

歐美模式預測萬宜後續路徑

美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測萬宜會在下星期穿過或掠過菲律賓進入本港800公里範圍，惟GFS預測萬宜之後會向越南方向移動，ECMWF則預測萬宜會向海南島方向移動。

即睇GFS最新萬宜路徑預測（Windy.com）▼▼▼

美國全球預報系統（GFS）預測萬宜會在下星期掠過菲律賓進入本港800公里範圍，之後會向越南方向移動。（GFS／Windy.com）

即睇ECMWF最新萬宜路徑預測（Windy.com）▼▼▼