萬宜颱風｜天文台料萬宜周二闖港400公里+路徑圖　明早發一號風球

【萬宜／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫】11月連環颱風！繼超強颱風銀杏、熱帶風暴桃芝襲港後，颱風萬宜正逼近菲律賓，其路徑趨近香港。



天文台表示，按照現時預測，熱帶氣旋萬宜將於今晚午夜前後進入本港800公里範圍，天文台會在明早（11月18日）6時至9時之間發出一號戒備信號



熱帶氣旋萬宜將於今晚午夜前後進入本港800公里範圍。（天文台）

下周初天文大潮水立特別高

天文台提醒市民，未來兩、三日正值天文大潮，水位在晚間漲潮時會升得特別高。加上受東北季候風及萬宜的共同影響，預料周一晚及周二晚海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。市民請採取適當預防措施。

天文台預測萬宜周二闖入香港400公里

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，萬宜會在星期一（11月18日）以颱風級別進入香港800公里警戒範圍，星期二（11月19日）更會以強烈熱帶風暴級別闖入香港400公里範圍，之後會轉往西南往越南方向移動。

即睇天文台預測萬宜路徑＋風力▼▼▼

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，萬宜會在星期一（11月18日）以颱風級別進入香港800公里警戒範圍，星期二（11月19日）更會以強烈熱帶風暴級別闖入香港400公里範圍，之後會轉往西南往越南方向移動。（天文台）

萬宜吹襲香港概率。（天文台）

預測下周最高吹7級風 氣溫最低18°C

本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來九天部份日子有雨，氣溫18°C至26°C，暫時最高吹7級風。