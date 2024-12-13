人妻中士約男同袍露營！勾肩拍臀1原因泄密　遭舉報被汰除下場慘

浪漫韓劇《太陽的後裔》當中包括軍人戀愛情節，但現實中的軍人與同袍間有不當關係，卻可能觸犯軍紀。台灣1名人妻中士認識另1名男中士，2人相約一起露營，其間出現勾肩和拍抓臀部等親暱行為，男中士的女友從單車「車cam」影片驚悉事件，即向有關單位舉報，女中士因而記2次大過後勒令汰除（即革退），她事後不服提出行政訴訟，但法官認為軍方已經宣傳，禁止同袍之間發生不當關係，裁定她敗訴。



人妻中士和男中士相談甚歡，集訓結束後相約一同露營。（《太陽的後裔》劇照）

隱瞞丈夫謊稱和女性朋友露營

判決書指出，廖姓女子已婚，本身是陸軍步兵第101旅砲兵營中士砲長，在士官高級班教育訓練期間認識陳姓男中士，2人相談甚歡，集訓結束後相約一同露營，但廖女向丈夫謊稱是和2名女性朋友去露營。

其間廖女和陳男勾肩和拍抓臀部，被陳男的單車「車cam」拍下，其女友後來翻查「車cam」紀錄影片，意外得知事件作出舉報。軍方懲罰評議會認為廖女違反《陸海空軍懲罰法》第15條第14款及國軍軍風紀維護實施規定，記其2次大過懲罰後勒令汰除。

「車cam」拍下人妻軍人與男同袍之間的親密舉動。（《太陽的後裔》劇照）

女中士辯稱沒與男同袍共處一室

廖女不服處罰，並向高雄高等行政法院提出行政訴訟，辯稱自己有登山習慣，所以會攜帶睡袋和露營椅，「會（和陳男）一起去露營，是把他當朋友看待」，當日沒有和陳男共處一室，「陳男睡在大帳棚裡的小帳棚，我們中間有隔幕」。

她亦稱，沒有主動作出任何違反不當情感關係的行為，全都是陳男單方面的舉動，形容陳男「主動拍我的臀部，速度很快，所以當下我沒有意識過來。我認為我具有已婚身分這樣會被誤會，所以不妥當、不太舒服」，於是立即制止陳男，但單位未有詳細調查，就將她記過汰除。

她亦舉出過往軍方記2大過案例，通常涉及和其他人發展婚外情，同居交往和發生性行為，但她只是和男中士出遊，違反程度比過去案例情節輕微。

廖女辯稱當日沒有和陳男共處一室。（《前輩，那支口紅不要塗》電視截圖）

法官裁定處罰恰當

但法官認為，軍方一再宣傳，嚴禁同袍之間發生不當情感關係，廖女是陸軍專科學校的專校生，服役至今超過6年，加上明知自己已婚，理應明白和異性相處時如何掌握分寸，卻仍漠視軍紀，沒有以身作則，仍然和異性單獨出遊過夜，明顯超越社會和軍方容忍程度，加上廖女陳述前後矛盾，認為自己行為沒有不當，明顯沒有悔意，其處置沒有違誤，裁定廖女敗訴，案件仍可上訴。而台灣傳媒暫未有報道涉事男中士有否受到處分。

（綜合）